Guerra na Ucrânia: prédio residencial atacado em Kiev; negociação recomeça

Nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia acontece hoje;

entre Rússia e Ucrânia acontece hoje; Conversas vêm um dia depois de um ataque russo a uma base militar perto da fronteira com a Polônia, região antes não atacada e com possíveis vítimas estrangeiras;

de um ataque russo a uma base militar perto da fronteira com a Polônia, região antes não atacada e com possíveis vítimas estrangeiras; O presidente Volodymyr Zelensky diz que o ataque mostra que toda a Otan está em risco;

diz que o ataque mostra que toda a Otan está em risco; Também hoje, encontro entre diplomatas de EUA e China, além do chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente turco, Erdogan;

encontro entre diplomatas de EUA e China, além do chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente turco, Erdogan; Em Kiev, um prédio residencial foi atacado nesta madrugada, deixando vítimas.

Ataque a edifício residencial em Kiev

A guerra na Ucrânia chega a 19 dias nesta segunda-feira, 14, com novos embates nas principais cidades sob ataque.

Na capital Kiev, um bombardeio contra um prédio residencial deixou ao menos uma pessoa morta e 12 feridas.

As equipes de resgate informaram que o prédio fica no distrito Obolon, zona norte da capital ucraniana, e que o incêndio foi controlado pelos bombeiros depois que foi alvo de um "disparo de artilharia" durante a madrugada.

LEIA MAIS

Cerco a Kiev continua

Tropas russas seguem tentando cercar a capital ucraniana, onde um comboio de 60 quilômetros de soldados russos está posicionado nos arredores desde o início da guerra.

O aeroporto de Gostomel (ou aeroporto Antonov) também foi bombardeado, com imagens mostrando o local em chamas.

Gostomel já havia sido palco de batalha intensa no começo da guerra. Controlado pela fabricante de aeronaves estatal Antonov, o aeroporto era lar do Antonov An-225, o maior avião do mundo e destruído no primeiro dia de confronto em fevereiro. Dias depois, o prefeito de Gostomel também foi morto.

Após ataque perto da Polônia, Zelensky diz que Otan está em risco

A Rússia assumiu a autoria do ataque a uma base militar no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, no domingo, 13.

Ao menos 35 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. O episódio foi visto como sem precedentes por escalar a guerra para o oeste ucraniano, a cerca de 20 quilômetros da fronteira polonesa.

O oeste da Ucrânia vinha sendo menos afetado pela guerra até o fim da semana passada, quando algumas cidades longe dos fronts de batalha também foram bombardeadas.

O presidente Zelensky voltou a pedir que a Otan, aliança militar do Atlântico Norte, estabeleça uma zona de exclusão aérea no território do país, e disse que o ataque perto da Polônia é prova de que os países não estão seguros.

“Repito novamente: Se vocês não fecharem nossos céus, é apenas uma questão de tempo até que mísseis russos caiam em seu território, no território da Otan, nas casas dos cidadãos da Otan”, afirmou.

Nova rodada de negociações

Representantes de Rússia e Ucrânia se reúnem nesta segunda-feira para nova rodada de negociações.

A última conversa oficial havia sido um encontro entre ministros das Relações Exteriores na Turquia na quinta-feira, 10.

Um negociador russo disse que as conversas entre as duas partes estavam progredindo positivamente.

"Minha expectativa pessoal é que esse progresso leve muito em breve a uma posição comum entre as duas delegações e à assinatura de documentos", disse Leonid Slutski, membro da delegação russa que se reuniu recentemente com negociadores ucranianos em Belarus, citado por agências de notícias russas.

O presidente ucraniano Zelensky também disse no sábado que Moscou adotou uma abordagem "fundamentalmente diferente" para as negociações. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na sexta-feira que tinha visto um "progresso positivo" nos diálogos.

Conversa Erdogan-Scholz

Também se reúnem hoje o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, na cidade turca de Ancara.

A Turquia é membro da Otan, mas também tem boa relação com a Rússia, onde seu território marítimo faz fronteira com a Rússia no Mar Negro.

O governo Erdogan - que é frequentemente criticado por violações democráticas na Turquia - foi contra sanções à Rússia, mas afirma estar pressionando o país a um cessar-fogo no conflito.

Conversa EUA-China

Na outra ponta, se reúnem em Roma, na Itália, o conselheiro de segurança dos EUA, Jake Sullivan, e o experiente diplomata chinês, Yang Jiechi.

Sullivan disse ter alertado a China de que o país "com certeza" enfrentará "consequências" se ajudar Moscou a evitar sanções econômicas. A China tem se apresentado como alternativa potencial para a Rússia nos setores afetados por sanções ocidentais.

A conversa em Roma acontece também após afirmações da inteligência americana de que a Rússia havia pedido à China armas para a guerra.

Na manhã desta segunda-feira, a China negou, e disse que a informação é "desinformação" americana.

2.500 mortos em Mariupol

Ao menos 2.500 pessoas foram mortas na cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, segundo os números de um conselheiro da presidência ucraniana, Oleksiy Arestovych, nesta segunda-feira.

A cidade viveu momentos de falta de água e energia, e corredores humanitários foram abertos por curtos períodos de tempo, apesar das estimativas de que 200 mil pessoas ainda se encontravam na região. Rússia e Ucrânia também acusam o outro lado de tentar boicotar os corredores.

Também hoje, autoridades informaram a morte de uma mulher grávida que foi retirada da maternidade na cidade, bombardeada na semana passada. A imagem da mulher sendo retirada com a barriga sangrando, e cujo nome não foi revelado, circulou amplamente. O bebê também não sobreviveu.

*A matéria será atualizada com os novos desdobramentos da guerra na Ucrânia nesta segunda-feira, 14. Última atualização às 8h07.