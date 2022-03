Delegações de Rússia e Ucrânia fazem pausa técnica em negociações

As negociações entre Ucrânia e Rússia foram paralisadas nesta segunda-feira, disse um dos negociadores ucranianos no Twitter. A expectativa é que as conversas sejam retomadas na terça-feira, 15.

"Uma pausa técnica foi realizada nas negociações até amanhã [terça-feira]. Para trabalho adicional nos subgrupos de trabalho e esclarecimentos de definições individuais. As negociações continuam", disse o negociador ucraniano Mykhailo Podolyak.

No fim de semana, um negociador russo disse que as conversas entre as duas partes estavam progredindo positivamente.

"Minha expectativa pessoal é que esse progresso leve muito em breve a uma posição comum entre as duas delegações e à assinatura de documentos", disse Leonid Slutski, membro da delegação russa que se reuniu recentemente com negociadores ucranianos em Belarus, citado por agências de notícias russas.

O presidente ucraniano Zelensky também disse nesta segunda-feira, 14, que continuará negociando com a Rússia e que aguarda uma reunião com o presidente do país, Vladimir Putin. Zelensky tem solicitado repetidamente uma reunião com Putin, mas seus pedidos não foram respondidos pelo Kremlin.

Em discurso à nação na noite de domingo, o líder da Ucrânia disse que representantes dos dois lados têm mantido conversas diárias por telefone. Segundo ele, as teleconferências são necessárias para estabelecer um cessar-fogo e novos corredores humanitários. Esses corredores salvaram mais de 130 mil pessoas em seis dias, de acordo com Zelensky.

(Com informações de AFP e Reuters)

