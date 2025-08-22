Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Guerra na Ucrânia: o que Putin quer para acabar com conflito?

A Rússia pressiona a Ucrânia a aceitar a perda de territórios conquistados pela força

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 09h43.

Em meio às negociações de paz mediadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as exigências de Vladimir Putin para o fim do conflito na Ucrânia estão sendo debatidas em reuniões fechadas. De acordo com informações da agência Reuters, Putin exige que a Ucrânia ceda toda a região do Donbas, incluindo Donetsk e Luhansk, em troca da estabilização das linhas de frente nas regiões de Zaporizhzhia e Kherson, além do reconhecimento das anexações russas dessas áreas.

O presidente russo também quer que a Ucrânia abandone suas ambições de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e aceite uma neutralidade permanente, sem a presença de tropas ocidentais em seu território.

A Rússia pressiona a Ucrânia a aceitar a perda de territórios conquistados pela força. Se as linhas atuais forem mantidas, o país perderia cerca de 20% de seu território nas áreas leste e sul.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, indicou que poderia ceder em partes na questão territorial, mas exige garantias de que a Ucrânia não será novamente invadida.

Entre as ideias debatidas está a criação de uma força militar internacional para proteger as fronteiras ucranianas, ou um acordo que assegure o envio de tropas de outros países para a Ucrânia em caso de nova invasão.

Encontros de Trump com Putin e Zelensky

Em 15 de agosto, Trump e Putin se encontraram na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage, no Alasca, para discutir a guerra na Ucrânia. Apesar do cenário cerimonial e das altas expectativas, o encontro ainda não resultou em acordos concretos.

Trump propôs um acordo de paz completo, mas Putin optou por continuar as negociações sem compromissos tangíveis, deixando de lado discussões sobre cessar-fogo ou retirada de tropas.

No dia 18, Zelensky se reuniu com Trump em uma cúpula que contou com outros líderes europeus. As garantias para o futuro da Ucrânia são um dos pontos centrais das negociações. O país busca mecanismos que o protejam de uma nova invasão russa, caso aceite um acordo de paz agora.

Após os encontros, Trump afirmou que não pretende enviar tropas americanas à Ucrânia como parte das garantias de segurança de um futuro acordo de paz com a Rússia.

Ele concordou que as nações europeias devem assumir a liderança na questão. Trump reiterou que “haverá algum tipo de segurança” para Kiev, “embora não dentro da Otan”, e expressou concordância com a presença de forças militares europeias na Ucrânia em guerra.

Acompanhe tudo sobre:Volodymyr-ZelenskyUcrâniaRússiaDonald TrumpVladimir Putin

Mais de Mundo

Governo Trump diz que revisará 55 milhões de vistos nos EUA em busca de problemas

Ataque contra helicóptero da Polícia da Colômbia deixa ao menos um morto e dois feridos

Furacão Erin provoca inundações no litoral dos EUA

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Musk ofereceu US$ 97,4 bi para Zuckerberg financiar aquisição da OpenAI, revela processo judicial

Future of Money

Evento focado em 'dólar digital' terá participação de executivos do Google, Citi, Visa e PayPal

Casual

Maior encontro de apaixonados por relojoaria acontece em São Paulo

Mercados

Renúncia na Motiva (ex-CCR): executivo deixa a presidência da plataforma de trilhos