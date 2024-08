Governo interino de Bangladesh expressa preocupação com ataques a minorias religiosas Muhammad Yunus ordenou que seja fornecido apoio às famílias dos manifestantes mortos durante as semanas de protestos que levaram à renúncia da primeira-ministra

Nobel laureate Muhammad Yunus prepares to address a press conference upon his arrival at the Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka on August 8, 2024. Nobel Peace Prize winner Muhammad Yunus returned to Bangladesh August 8 to lead a caretaker government after a student-led uprising ended the 15-year rule of Sheikh Hasina. (Photo by MUNIR UZ ZAMAN / AFP)