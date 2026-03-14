Governo dos EUA autoriza empresas americanas a explorar e comercializar petróleo da Venezuela

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou nesta sexta-feira uma licença que permite a empresas americanas realizar determinadas atividades de exploração e comercialização de petróleo da Venezuela, um setor que estava sujeito a sanções impostas por Washington.

A decisão é mais um passo no processo de reaproximação entre os governos de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela. Na semana passada, os dois países anunciaram o restabelecimento das relações diplomáticas, que estavam interrompidas desde 2019.

A pasta comandada por Scott Bessent suspendeu restrições que atingiam a exploração, venda, transporte e armazenamento de petróleo venezuelano e de seus derivados. A autorização vale desde que as operações resultem na importação do produto para os Estados Unidos por empresas americanas.

A licença também abrange transações que envolvam o governo venezuelano e a estatal petrolífera Pdvsa.

O documento estabelece ainda que qualquer contrato firmado deverá seguir a legislação dos Estados Unidos e que eventuais disputas jurídicas deverão ser resolvidas em território americano.

Em um segundo documento, o Departamento do Tesouro determinou que continuam proibidas transações ligadas à Rússia, Irã, Coreia do Norte, Cuba e a determinados atores da China, assim como a pessoas que estejam sob sanções impostas por Washington.

Na semana passada, o governo Trump também divulgou uma licença que autoriza empresas americanas a realizar certas atividades relacionadas à exploração e à comercialização de ouro venezuelano.

A flexibilização das sanções ao petróleo da Venezuela ocorre em meio a um cenário de instabilidade no mercado global de energia, provocado pelo bloqueio associado à guerra do Irã no Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo.

A alta no preço da gasolina levou os Estados Unidos a liberar parte de suas reservas estratégicas de petróleo para ampliar a oferta e a suspender temporariamente restrições que impediam outros países de comprar petróleo russo alvo de sanções americanas.

*Com informações da agência EFE.