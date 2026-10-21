Trump afirma que data centers deveriam dar 'dividendos' a populações locais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 21, que data centers no país devem produzir sua própria energia elétrica e firmar acordos financeiros com as populações dos locais onde eles se instalam. As declarações ocorrem em meio a tensões entre moradores do interior do país e o setor tecnológico, que avança pelo território com data centers para atender à alta demanda da inteligência artificial.

"Determino que novos data centers de grande porte — em alguns casos, gigantescos — produzam sua própria energia elétrica e forneçam ou vendam qualquer excedente para a comunidade local ou para a rede elétrica; assim, não haverá aumento nos preços da eletricidade. Na verdade, pode até ocorrer uma redução substancial.", afirmou o republicano em publicação na rede social Truth. "O mesmo vale para outros aspectos! Se as empresas quiserem que seus data centers sejam bem aceitos, que paguem à comunidade — e/ou aos indivíduos que a compõem — uma espécie de 'dividendo'."

Ele afirmou também que tem "observado esse processo atentamente", em que data centers "que eram muito malvistos em determinadas regiões tornaram-se extremamente bem aceitos após a formalização de um acordo financeiro".

Tensões entre populações locais e data centers

A expansão acelerada de datacenters de IA pelo interior da América do Norte está gerando conflitos entre moradores e grandes empresas de tecnologia.

De acordo com dados da plataforma Data Center Map, existem 4287 estruturas nos Estados Unidos, sendo 1500 deles em construção. Essa nova onda de investimentos tem uma diferença essencial daquilo que já existe no país. Ao passo que 87% dos datacenters em operação estão em áreas urbanas, 67% dos novos estão sendo construídos em áreas rurais.

Nessa frente de expansão, porém, as empresas de tecnologia têm encontrado resistência da população. Centenas de organizações em 42 estados dos EUA já se mobilizaram contra projetos em suas comunidades, segundo levantamento da Data Center Watch divulgado pela Wired.

Os casos se multiplicam. Nos estados de Montana e Utah, comunidades com poucos recursos políticos e jurídicos tentam frear obras bilionárias.

Um estudo de 2023 estimou que gerar entre dez e cinquenta respostas de tamanho médio em chatbots de IA consome meio litro de água. A Agência Internacional de Energia calculou que datacenters usaram 140 bilhões de litros de água globalmente só para resfriamento em 2023, segundo a CBC.

Do lado das empresas e governos, o argumento é de segurança nacional e competitividade econômica. "O potencial do que estamos criando é muito importante para a defesa e para a economia", disse o investidor Kevin O'Leary, que apoia a construção de um datacenter de 4 mil acres em Utah, à CNN. O governador do estado, Spencer Cox, foi na mesma direção: "Cada estado tem uma obrigação de permitir que esses datacenters sejam construídos."

Do lado dos moradores, a demanda é mais transparência, estudos independentes e tempo para avaliar o impacto antes que as obras comecem. Caroline Gleich, ativista ambiental de Utah, disse à emissora: "Vamos fazer um estudo de impacto ambiental e publicá-lo. Vamos colocar algumas coisas por escrito e dar à comunidade tempo para revisá-las."