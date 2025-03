Governo da Macedônia do Norte confirma 51 mortos em incêndio em boate

O ministro do Interior da Macedônia do Norte, Panche Toshkovski, confirmou neste domingo que pelo menos 51 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas no incêndio ocorrido na boate Pulse, na cidade de Kocani, no leste do país.

"É com profundo pesar que informo ao público que, até agora, 51 pessoas perderam a vida na tragédia, e cerca de outras 100 ficaram feridas e foram levadas para clínicas em Kochani, Shtip e Skopje", disse o ministro, que viajou até o local do incêndio, que começou na madrugada deste domingo durante um show.

"As causas exatas serão determinadas, e todos os responsáveis ​​serão responsabilizados. Alguns dos organizadores foram presos, enquanto outros organizadores estão entre os feridos", acrescentou Toshkovski em uma declaração à imprensa.

Relatos iniciais indicam que o incêndio foi causado pelo uso indevido de fogos de artifício dentro do local, onde estava se apresentando a banda DNK (DNA, em português). Após o início do incêndio, houve pânico e uma debandada na boate.

Muitas das vítimas morreram sufocadas pela fumaça, enquanto outras morreram queimadas.

"Vi muitos corpos e centenas de feridos. Você não pode imaginar como é andar sobre cadáveres enquanto procura sua irmã", relatou à imprensa o irmão de uma garota de 16 anos internada em uma clínica em Shtip, ao sul de Kocani.

Cerca de 30 feridos foram levados para hospitais em Skopje, que fica a uma hora de carro do local do incidente. Acredita-se que entre os feridos estejam alguns membros da banda que se apresentava na boate.

Incêndio mostrado pelas redes sociais

Vídeos que mostram o início do incêndio dentro da boate gravados em celulares foram transmitidos nas redes sociais e em vários canais de televisão locais.

"O governo está totalmente mobilizado e fará todo o necessário para lidar com as consequências e determinar as causas desta tragédia", escreveu o primeiro-ministro macedônio, Hristijan Mickoski, nas redes sociais.

"Este é um dia difícil e muito triste para a Macedônia! A perda de tantas vidas jovens é insubstituível", acrescentou o premiê.

Mickoski também solicitará o adiamento da cúpula dos líderes dos Balcãs Ocidentais, marcada para quarta e quinta-feira que vêm em Podgorica, segundo informou seu gabinete em Skopje.

Por sua vez, a Federação Macedônia de Futebol anunciou que, devido à tragédia de Kocani, todas as partidas da liga do país dos Balcãs foram suspensas neste domingo