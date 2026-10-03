Pesquisa Datafolha para presidente 2º turno: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 46%

(Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h17.
Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, mostra Lula com 47% e Flávio Bolsonaro com 46% em uma simulação de segundo turno da eleição presidencial. A diferença entre os dois passou de três para um ponto percentual em relação ao levantamento de 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 46% em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência. A diferença entre os dois é de um ponto percentual, dentro da margem de erro de dois pontos, o que configura empate técnico.
Na rodada anterior do Datafolha, divulgada em 1º de outubro, Lula aparecia com 48%, enquanto Flávio tinha 45%. Na comparação entre os dois levantamentos, portanto, a distância passou de três para um ponto percentual.
Como as variações individuais — de 48% para 47% no caso de Lula e de 45% para 46% no caso de Flávio — estão dentro da margem de erro, os números não permitem afirmar isoladamente que houve queda ou crescimento dos candidatos. O dado relevante da nova rodada é a redução da diferença entre os dois de três para um ponto percentual.
Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 6%, mesmo percentual registrado na pesquisa anterior. Os indecisos são 2%, ante 1% no levantamento de 1º de outubro.
Na simulação apresentada pelo Datafolha, os resultados são:
No cenário de primeiro turno, Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio, 42%.
O levantamento também perguntou aos entrevistados sobre a decisão do voto. Entre os eleitores que afirmam votar em algum candidato, 87% dizem estar totalmente decididos.
Outros 13% afirmam que ainda podem mudar de candidato. O dado mede o grau de consolidação das escolhas declaradas pelos entrevistados no momento da pesquisa e não representa uma projeção sobre o resultado da eleição.
A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais neste sábado, 3 de outubro.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança informado é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.
Lula aparece com 47% das intenções de voto, e Flávio Bolsonaro, com 46%. Branco, nulo ou nenhum somam 6%, e 2% dos entrevistados estão indecisos.
Sim. A diferença entre os dois é de um ponto percentual, enquanto a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
No levantamento de 1º de outubro, Lula tinha 48% e Flávio Bolsonaro, 45%, uma diferença de três pontos percentuais.
Entre os entrevistados que declaram voto em algum candidato, 13% afirmam que ainda podem mudar de escolha. Outros 87% dizem estar totalmente decididos.
O levantamento ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais neste sábado, 3 de outubro.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.