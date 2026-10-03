Pesquisa Datafolha para presidente 2º turno: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 46%

RESUMO ＋ Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, mostra Lula com 47% e Flávio Bolsonaro com 46% em uma simulação de segundo turno da eleição presidencial. A diferença entre os dois passou de três para um ponto percentual em relação ao levantamento de 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 46% em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência. A diferença entre os dois é de um ponto percentual, dentro da margem de erro de dois pontos, o que configura empate técnico.

Na rodada anterior do Datafolha, divulgada em 1º de outubro, Lula aparecia com 48%, enquanto Flávio tinha 45%. Na comparação entre os dois levantamentos, portanto, a distância passou de três para um ponto percentual.

Como as variações individuais — de 48% para 47% no caso de Lula e de 45% para 46% no caso de Flávio — estão dentro da margem de erro, os números não permitem afirmar isoladamente que houve queda ou crescimento dos candidatos. O dado relevante da nova rodada é a redução da diferença entre os dois de três para um ponto percentual.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 6%, mesmo percentual registrado na pesquisa anterior. Os indecisos são 2%, ante 1% no levantamento de 1º de outubro.

Veja os números do segundo turno

Na simulação apresentada pelo Datafolha, os resultados são:

Lula (PT): 47% — eram 48% em 1º de outubro;

— eram 48% em 1º de outubro; Flávio Bolsonaro (PL): 46% — eram 45%;

— eram 45%; Branco, nulo ou nenhum: 6% — eram 6%;

Indecisos: 2% — era 1%.

No cenário de primeiro turno, Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio, 42%.

Maioria diz estar decidida sobre o voto

O levantamento também perguntou aos entrevistados sobre a decisão do voto. Entre os eleitores que afirmam votar em algum candidato, 87% dizem estar totalmente decididos.

Outros 13% afirmam que ainda podem mudar de candidato. O dado mede o grau de consolidação das escolhas declaradas pelos entrevistados no momento da pesquisa e não representa uma projeção sobre o resultado da eleição.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais neste sábado, 3 de outubro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança informado é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.