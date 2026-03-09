G7 discute liberar reservas de petróleo para conter alta

Os países do G7 discutem a liberação coordenada de reservas estratégicas de petróleo para conter a forte alta nos preços da commodity provocada pela guerra no Golfo.

Segundo o Financial Times, ministros das Finanças do grupo e o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (IEA), Fatih Birol, participam de uma reunião emergencial para avaliar medidas de estabilização no mercado de energia.

O encontro ocorre em meio à disparada do petróleo, que ultrapassou US$ 100 por barril após a escalada do conflito no Oriente Médio.

Proposta envolve liberação de até 400 milhões de barris

Entre as medidas em análise está a liberação conjunta de 300 milhões a 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas mantidas por países membros da IEA.

De acordo com o Financial Times, o volume corresponderia a cerca de 25% a 30% do total de aproximadamente 1,2 bilhão de barris

Essas reservas fazem parte de um mecanismo internacional criado para responder rapidamente a choques no fornecimento global de petróleo.

Sistema foi criado após crise do petróleo

O sistema de estoques estratégicos foi estabelecido em 1974, após o embargo do petróleo promovido por países árabes no início da década de 1970.

A medida levou à criação da Agência Internacional de Energia, que coordena a resposta dos países consumidores em situações de crise energética.

Desde então, houve apenas cinco liberações coordenadas dessas reservas. As mais recentes ocorreram em 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Os países membros da agência possuem atualmente cerca de 1,24 bilhão de barris600 milhões de barris armazenados pela indústria.

Alta do petróleo aumenta pressão econômica

A disparada do petróleo tem provocado preocupação entre governos e investidores.

O aumento dos preços da energia pode impulsionar a inflação e reduzir o ritmo de crescimento econômico global.

Economias altamente dependentes de importações de petróleo — como China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Itália e Espanha — estão entre as mais expostas ao choque de preços.

Segundo o Financial Times, a possibilidade de liberar reservas estratégicas representa uma mudança de postura do governo dos Estados Unidos, que anteriormente havia indicado que essa medida não seria necessária para estabilizar o mercado.

Especialistas do setor energético avaliam que uma liberação coordenada pode aliviar a pressão sobre os preços no curto prazo, mas o impacto dependerá da duração do conflito no Oriente Médio.