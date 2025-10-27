Mundo

Furacão Melissa alcança alerta máximo no Caribe

Tempestade categoria 5 avança pela Jamaica com ventos e chuvas intensas

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09h50.

O furacão Melissa, formado como tempestade tropical na última terça-feira no Caribe, alcançou nesta segunda-feira, 27, a categoria máxima 5, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

As autoridades alertam para ventos destrutivos, ressacas e inundações catastróficas, especialmente na Jamaica, que deve ser atingida ainda hoje.

O NHC registrou ventos máximos de até 260 km/h e prevê que Melissa provoque quase um metro de chuva, com risco elevado de inundações repentinas e deslizamentos de terra. A tempestade se desloca lentamente, aumentando o tempo em que as regiões afetadas ficarão expostas às condições severas.

Jamaica em alerta máximo

As autoridades jamaicanas foram orientadas a não deixar refúgios seguros, já que ventos intensos podem causar danos graves à infraestrutura, cortes prolongados de energia e de comunicação, deixando comunidades isoladas. Ressacas e ondas perigosas são esperadas ao longo da costa sul até terça-feira.

Jamie Rhome, vice-diretor do NHC, destacou em coletiva de imprensa: “As condições vão piorar muito, muito rapidamente nas próximas horas. Não saia após o pôr do sol”.

Impactos no Haiti e República Dominicana

No Haiti e na República Dominicana, pelo menos quatro pessoas morreram na última semana. Cerca de um milhão de lares ficaram sem água e há alerta para isolamento de comunidades devido a inundações e deslizamentos.

As condições de tempestade tropical devem se estender de terça para quarta-feira, mantendo o risco elevado para a população dessas áreas.

Após atravessar a Jamaica, Melissa segue em direção ao leste de Cuba, onde ventos fortes e chuvas intensas são esperados na tarde e noite de terça-feira. As autoridades cubanas alertam para inundações e danos à infraestrutura, principalmente em regiões costeiras.

Melissa é a 13ª tempestade nomeada da temporada de furacões do Atlântico, que vai de junho a novembro, e se destaca pela força extrema e pelo ritmo lento de deslocamento, aumentando seu potencial destrutivo.

*Com informações da AFP e EFE

