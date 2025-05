Fretes entre China e EUA disparam com incerteza tarifária e alta demanda por embarques

O preço do frete marítimo para um contêiner de 40 pés (FEU) na rota Xangai–costa oeste dos Estados Unidos subiu de US$ 2,25 mil no início de maio para US$ 9,1 mil em meados de junho. No dia 20 de maio, Shi Jiaqi, diretora de operações da Raccoon (Shanghai) International Logistics, afirmou ao Yicai que clientes tentam antecipar embarques, e as companhias marítimas aumentam os preços sem critérios definidos.

Até o fim de maio, a tarifa média era de US$ 3,1 mil, mas a demanda elevada dificulta a reserva de espaço sem pagamento adicional. A prática de postergar embarques se intensificou, e o custo real por contêiner pode superar US$ 10 mil no fim de junho, somando sobretaxas e encargos portuários.

Impacto das tarifas e movimentação dos importadores

Essa alta reflete o movimento de importadores dos EUA para fechar pedidos dentro de um período de 90 dias, após o anúncio de ajustes tarifários entre China e EUA. Em 12 de maio, ambos os países divulgaram mudanças que entraram em vigor em 14 de maio. As tarifas temporariamente recuaram para 10% durante o período de transição, mas o cenário permanece incerto após esse prazo.

Exportadores que adiaram envios em abril agora aceleram as entregas. Compradores americanos tentam repor estoques dentro do prazo. Com cerca de um mês para produção e outro para transporte, o tempo disponível para pedidos com chegada antes do fim da janela tarifária se limita ao início de julho.

Chen Yang, da plataforma marítima Seabay, avaliou que o aumento era previsível diante da combinação de fatores logísticos, demanda reprimida e realocação de capacidade entre rotas. A redução de importações em abril também influenciou o atual pico. A retomada de navios na rota para os EUA ainda não normalizou a oferta, causando escassez temporária.

Dados recentes e perspectivas do mercado

Segundo relatório publicado em 16 de maio, o índice composto de frete de exportação de Xangai atingiu 1.479,39 pontos, alta de 10% em uma semana. O preço para a costa oeste dos EUA foi de US$ 3.091 por FEU, com alta semanal de 31,7%; para a costa leste, US$ 4.069, com aumento de 22%. Profissionais do setor relataram acréscimos de 20% a 30% sobre os valores de referência para garantir espaço.

Wang Zhizong, diretor de marketing da Shenzhen Baosen Suntop Logistics Group, disse que os fretes para os EUA subiram US$ 1 mil desde o início de maio. Armadores estão redirecionando capacidade de outras rotas, o que pode pressionar preços globalmente.

Empresas de agenciamento estimam que o preço atual do frete já ultrapassa US$ 3 mil a US$ 4 mil e pode dobrar em junho. Zhou Shihao, CEO da YQN Logistics, afirmou que os preços praticamente dobraram em relação a maio. Para empresas menores, os custos são ainda maiores.

A Kuehne + Nagel informou que as reservas para junho já se normalizaram e que, com a retomada da produção, o volume de pedidos tende a crescer. A expectativa é que o frete suba para mais de US$ 6 mil por FEU mesmo com contratos longos. O preço à vista será maior. Se a procura continuar intensa, os fretes seguirão em alta.

Segundo Shi Jiaqi, não há mais espaço disponível para embarques antes de 15 de junho. Navios seguem lotados até essa data, e só grandes agentes conseguem prioridade. A Kuehne + Nagel também reportou cancelamento de escalas em branco e aumento de viagens extras. A tarifa final dependerá do equilíbrio entre oferta e demanda.

Setor logístico sob pressão e adaptação

A instabilidade no comércio internacional reativou a demanda pelo setor logístico. Empresas marítimas, com controle da capacidade, lideram os ganhos. Exportadores e agentes de carga registram aumento no volume, mas margens seguem apertadas.

Shi Jiaqi afirmou que o lucro dos agentes segue limitado. Embora o volume de negócios tenha crescido 20% nas últimas semanas, a concorrência por preços pressiona a rentabilidade. Em períodos incertos, o custo define as decisões, o que acirra a competição.

Wang Zhizong destacou que o cenário atual é diferente do pico da pandemia, e lucros elevados daquele período não devem voltar. Ainda assim, considera positivo que haja carga para transportar, indicando recuperação da confiança.

Zhou Shihao acrescentou que o setor se beneficia da oscilação do mercado. Dados da plataforma indicam que 70% dos clientes são compradores estrangeiros, que absorvem os custos adicionais — prática similar às tarifas alfandegárias.

Empresas focadas nos EUA informaram que cerca de 50% dos contratos seguem o modelo FOB, em que o comprador arca com o frete e riscos após o embarque. A Kuehne + Nagel confirmou que os custos recaem sobre importadores americanos.

Exportadores chineses aceleram embarques

Com a janela tarifária em vigor, exportadores na China intensificam os embarques. Wu Qingfen, gerente da Yiwu Jingwen Import & Export, afirmou que os estoques dos clientes americanos cobrem de dois a três meses de consumo. A empresa observou aumento nos pedidos a partir de maio.

Liu Qifeng, diretor da Dongnan Logistics (Vietnã) em Xangai, disse que o período entre junho e setembro já representa alta demanda, independentemente de tarifas. Para evitar atrasos, compradores tendem a concentrar pedidos entre junho e julho, elevando a demanda no curto prazo.

Um representante do Alibaba International disse que a plataforma lançou uma campanha voltada aos EUA em 14 de maio, data de início da nova tarifa. Os pedidos no primeiro dia aumentaram dois dígitos em relação ao mesmo período de 2024 e mais de 100% na comparação semanal. A empresa planeja nova ação promocional em junho para antecipar embarques.

Limites para o crescimento do frete

Apesar do aumento nas importações, o impacto das tarifas limita a expansão. Os portos de Los Angeles e Long Beach registraram volumes acima da média no primeiro quadrimestre de 2025, indicando antecipação de compras. Dados da Vizion mostram que, entre 12 e 18 de maio, os embarques da China para os EUA cresceram 93% em relação à semana anterior, mas seguem 13% abaixo do mesmo período de 2024. As reservas dos EUA com todos os países caíram 18% na comparação anual.

Os contêineres em circulação representam 30% do pico da pandemia. Diferentemente daquele período, os EUA não oferecem estímulos ao consumo que sustentem a demanda atual.

“Talvez o volume de frete ao longo de 2025 não cresça tanto”, concluiu Chen Yang, atribuindo a limitação à permanência das tarifas elevadas e à instabilidade econômica global.