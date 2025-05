China critica diretrizes dos EUA que restringem uso global de chips avançados chineses

O governo chinês criticou a decisão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos de publicar novas diretrizes que visam restringir o uso global de chips chineses de computação avançada. Entre os alvos estão determinados modelos da linha Ascend, da Huawei. Segundo Pequim, a medida se baseia em alegações unilaterais sobre violações às regras norte-americanas de controle de exportações.

Impactos e críticas de Pequim às restrições americanas

As autoridades chinesas afirmaram que a ação dos EUA interfere nas cadeias globais de produção e fornecimento da indústria de semicondutores. Além disso, afirmam que a restrição impede outros países de desenvolverem tecnologias avançadas, como chips de alto desempenho e aplicações em inteligência artificial.

Para a China, os EUA utilizam os mecanismos de controle de exportação como ferramenta para conter o avanço tecnológico chinês. Segundo o governo chinês, essa conduta viola o direito internacional e compromete os princípios básicos das relações entre países, afetando os direitos de empresas chinesas e o desenvolvimento nacional.

Pequim também classificou as diretrizes norte-americanas como restrições discriminatórias contra empresas chinesas. Afirmou ainda que organizações ou indivíduos que executarem ou colaborarem com essas ações poderão infringir leis da China, como a Lei Anti-Sanções Estrangeiras, e serão responsabilizados conforme a legislação local.

Posicionamento da China e perspectivas futuras

O governo chinês defendeu a inovação e a cooperação internacional como caminhos essenciais para o desenvolvimento tecnológico. Solicitou que os EUA suspendam as restrições, respeitem as normas do comércio internacional e garantam o direito de todos os países ao progresso científico.

A China afirmou que continuará monitorando a implementação das medidas dos EUA e adotará respostas necessárias para proteger seus interesses econômicos e tecnológicos.