França tenta acelerar vacinação contra covid-19 no feriado de Páscoa

Milhares de franceses estão passando o feriado de Páscoa em filas para vacinação contra a covid-19, em uma tentativa do governo de acelerar as aplicações em meio ao agravamento da doença no país. Em Paris, por exemplo, o estádio de Lyon começou a ser utilizado como um centro de vacinação em massa neste fim de semana. O clube de futebol ofereceu 200 funcionários voluntários para auxiliar as equipes médicas e, com isso, as autoridades esperam que sejam aplicadas no local 3.000 vacinas por dia nos primeiros três dias.

Outras cidades, entretanto, resistiram à orientação de não parar a vacinação em feriados ou fins de semana. Foi o caso de Estraburgo, que fica na fronteira com a Alemanha. Autoridades da cidade expandiram o horário da vacinação entre a segunda e a quinta-feira e decidiram parar as atividades da Sexta-feira Santa até amanhã.

Embora a França continue atrás da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos em termos de vacinação de sua população, o ritmo está começando a aumentar. A França administrou 12 milhões de doses de vacina no total, incluindo quase 1 milhão nos últimos três dias, de acordo com dados do governo.

O país tem uma das taxas de mortalidade pela covid-19 mais altas do mundo, de 96.280 pessoas, além de ter reportado o maior número de casos confirmados na Europa.