Fralda grátis, aluguel congelado e tarifa zero: como candidato socialista quer mudar Nova York

O candidato socialista Zohan Mamdani, de 33 anos, confirmou sua vitória nas primárias democratas nesta semana e deverá disputar a prefeitura de Nova York pelo Partido Democrata nas eleições de novembro deste ano. Mamdani se define como um democrata socialista e promete grandes mudanças em Nova York se for eleito.

E que mudanças.

Entre as ações estão oferecer um kit para bebês recém-nascidos, com fraldas e lenços umedecidos grátis, tarifa zero nos ônibus, criar uma rede de supermercados públicos e congelar o valor dos aluguéis. Para custear as propostas, ele defende aumentar as taxas a grandes empresas e milionários.

Na área de habitação, ele defende congelar o aumento de aluguéis em apartamentos que possuem aluguel com reajuste controlado, que são mais de 2 milhões de unidades na cidade, e promete ainda ampliar a construção de moradias acessíveis para famílias de menor renda na cidade. Ele fala em construir 200 mil novas unidades nos próximos dez anos.

Além disso, ele promete reforçar a fiscalização contra proprietários que se recusam a fazer reparos em serviços coletivos, como o aquecimento central. "Se um dono se recusar a fazer um reparo, a cidade fará e depois mandará a conta para ele", promete. Em casos extremos, a cidade poderá expropriar as casas.

Na área do trabalho, a proposta de Mamdani é aumentar o salário mínimo para US$ 30 (cerca de R$ 150) por hora até 2030. Em seguida, haveria uma indexação, e o salário subiria conforme a alta do custo de vida. Mamdani quer ainda criar mais estruturas de apoio para entregadores de aplicativos e aumentar as regras sobre as empresas que oferecem os serviços, como a Uber.

Supermercados públicos

Para reduzir o preço dos alimentos, Mamdani defende criar uma rede de supermercados operados pela prefeitura, que venderão os produtos a preços mais baixos e não buscarão lucro. "Sem ter de pagar aluguel ou impostos de propriedade, eles vão reduzir os preços e repassar a economia aos compradores", afirma.

O democrata diz que o dinheiro para isso virá da retirada de incentivos fiscais a grandes redes de supermercados.

Tarifa e fralda grátis

Mamdani promete adotar tarifa zero em todos os ônibus da cidade, e ainda implantar medidas para que eles circulem mais rápido, como criar mais faixas exclusivas, permitir que os ônibus peguem menos semáforos fechados e criar zonas de descarga para reduzir a parada em fila dupla.

Em educação, Mamdani promete garantir creche grátis para todas as crianças da cidade com idade entre seis meses e cinco anos, além de aumentar os salários dos profissionais de cuidado infantil.

Além disso, ele promete oferecer um kit bebê para os recém-nascidos da cidade, que terá itens como fraldas, lenços umedecidos e livros.

O democrata defende ainda tomar medidas para tornar a cidade "à prova de Trump", como impedir que agentes federais de imigração atuem na cidade para caçar estrangeiros em situação irregular, além de aumentar proteções a pessoas LGBT e aos direitos reprodutivos das mulheres, como o acesso ao aborto, legalizado no estado.

Novos impostos

O candidato diz que combaterá anúncios que enganam consumidores com taxas ocultas e contratos predatórios, que trazem prejuízos aos clientes. Ele diz que também poderá processar concessionárias de serviços de energia e gás, para impedir que elas aumentem os preços sem justificativa.

Para custear os novos programas, Mamdani defende aumentar as taxas sobre grandes empresas e milionários. Ele quer elevar a taxa para corporações a 11,5%, o que traria mais US$ 5 bilhões em recursos. Além disso, promete taxar o 1% de cidadãos mais ricos de Nova York -quem ganha mais de US$ 1 milhão por ano, em 2% da renda.

Quando serão as eleições de Nova York?

Mamdani venceu as primárias e será o candidato do partido nas eleições para a prefeitura, que serão realizadas em 4 de novembro. Haverá votação antecipada na cidade a partir de 25 de outubro.

Além do democrata, estão na disputa o republicano Curtis Sliwa, apresentador de rádio e fundador da entidade de prevenção ao crime Guardian Angels.

O atual prefeito, Eric Adams, eleito como democrata, disputará a reeleição como candidato independente. Além dele, Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York, também disputará como independente, após perder as primárias para Mamdani.