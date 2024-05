Cidades mais caras dos EUA têm aluguel médio de até R$ 20 mil; veja lista

Alugar uma casa em grandes cidades como São Francisco e Nova York, nos Estados Unidos, exige mais que o dobro do que a maioria dos americanos ganha, revela uma nova análise feita pela Moody’s Analytics e a CNBC. Com base nos custos médios de aluguel nas 15 áreas metropolitanas mais caras, a Moody's determinou a renda anual necessária para alugar "confortavelmente" qualquer tipo de casa. Alugar de forma confortável é definido como gastar apenas 30% da sua renda em moradia, conforme recomendado por especialistas financeiros.

Os preços dos aluguéis aumentaram quase 19% desde o início da pandemia de Covid-19 em março de 2020, de acordo com a Moody's. No entanto, os preços esfriaram recentemente devido a um boom na construção de unidades de aluguel, com preços médios praticamente iguais aos de um ano atrás. Com o aumento dos preços de casas e aluguéis, gastar apenas 30% da renda em moradia tornou-se cada vez mais irreal, especialmente nas maiores cidades dos EUA. No entanto, alguns dos custos mais altos são compensados por rendas médias que tendem a ser de US$ 10.000 a US$ 20.000 (R$ 51.500 a R$ 103.000) mais altas que a mediana americana nessas localidades.

Mudanças de hábito

Desde o início da pandemia, os EUA enfrentam um aumento significativo nos custos de aluguel. A alta demanda por moradias e a escassez de novas construções contribuíram para a elevação dos preços. Além disso, muitas pessoas se mudaram para cidades menores durante a pandemia, em busca de mais espaço e um custo de vida mais baixo, o que também pressionou o mercado imobiliário nessas áreas. Os estímulos econômicos e as taxas de juros baixas facilitaram o acesso a financiamentos, impulsionando a compra de imóveis e, consequentemente, a valorização dos aluguéis.

Com o aumento dos preços das casas, muitas pessoas que não conseguem comprar uma casa recorrem ao aluguel, elevando ainda mais a demanda. As grandes cidades, com suas oportunidades de emprego e infraestrutura robusta, continuam sendo pontos de atração, apesar dos altos custos de vida. À medida que os preços dos aluguéis continuam a subir, muitos inquilinos enfrentam desafios financeiros significativos.

A disparidade entre os salários e os custos de moradia torna difícil para muitas famílias economizar ou investir em outras áreas essenciais, como educação e saúde. Essa situação tem levado a um debate nacional sobre a necessidade de políticas de habitação mais acessíveis e sustentáveis.

Abaixo, a lista das 15 cidades mais caras para alugar nos EUA:

Seattle

Aluguel médio: US$ 2,240 (R$ 11,536)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 89,607 (R$ 461.480)

Miami

Aluguel médio: US$2,241 (R$ 11.541)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 89,658 (R$ 461,480)

San Diego

Aluguel médio: US$ 2,355 (R$ 12,124)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 94,201 (R$ 484,034)

Los Angeles

Aluguel médio: US$ 2,376 (R$ 12,242)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 95,038 (R$ 489,446)

Santa Cruz-Watsonville, Califórnia

Aluguel médio: US$ 2,393 (R$ 12,320)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 95,704 (R$ 493,377)

Fairfield County, Connecticut

Aluguel médio: US$ 2,441 (R$ 12.569)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 97,636 (R$ 502,928)

Orange County, Califórnia

Aluguel médio: US$ 2,472 (R$ 12,719)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 98,861 (R$ 508,634)

Northern New Jersey

Aluguel médio: US$ 2,477 (R$ 12,749)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 99,084 (R$ 510,673)

Long Island, Nova York

Aluguel médio: US$ 2,521 (R$ 12.995)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 100,857 (R$ 519.418)

Oakland-East Bay, Califórnia

Aluguel médio: US$ 2,659 (R$ 13.687)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 106,377 (R$ 547,342)

Boston

Aluguel médio: US$ 2,938 (R$ 15,125)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 117,517 (R$ 605,207)

Westchester, Nova York

Aluguel médio: US$ 2,945 (R$ 15,168)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 117,804 (R$ 606,593)

San Jose

Aluguel médio: US$ 3,012 (R$ 15,621)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$120,486 (R$ 620,505)

San Francisco

Aluguel médio: US$ 3,139 (R$ 16,172)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$ 125,545 (R$ 646,057)

Nova York

Aluguel médio: US$ 4,122 (R$ 21,233)

Renda necessária para viver confortavelmente: US$164,870 (R$ 849,680)