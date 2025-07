'Fome nunca deve ser usada como arma de guerra', afirma chefe da ONU

A fome jamais deve ser utilizada “como arma de guerra”, afirmou nesta segunda-feira o secretário-geral da ONU, António Guterres, fazendo referência especialmente aos conflitos atuais em Gaza e no Sudão.

“Os conflitos continuam a espalhar a fome em Gaza, no Sudão e em outros lugares. A fome alimenta a instabilidade e compromete a paz. Nunca devemos aceitar a fome como arma de guerra”, declarou Guterres por videoconferência durante a Cúpula da ONU sobre Sistemas Alimentares (UNFSS), realizada na Etiópia.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou no domingo que a desnutrição na Faixa de Gaza está atingindo “níveis alarmantes”, com um “pico de mortes em julho”.

Das 74 mortes relacionadas à desnutrição registradas em 2025, 63 ocorreram neste mês, incluindo 24 crianças menores de cinco anos, uma criança acima de cinco e 38 adultos, informou a agência.

Israel, que mantém um cerco à Faixa de Gaza desde o início da guerra contra o Hamas em 7 de outubro de 2023, impôs no início de março um bloqueio total ao território. Esse bloqueio foi ligeiramente flexibilizado no fim de maio, mas provocou grave escassez de recursos essenciais.

Enquanto isso, o Sudão está mergulhado desde abril de 2023 em uma guerra civil entre as forças do chefe do Exército, Abdel Fattah al-Burhan, e as tropas do seu ex-adjunto Mohamed Hamdan Daglo, líder das FAR (Forças de Apoio Rápido), um grupo paramilitar.

O conflito, que assola esse país do nordeste da África, já causou dezenas de milhares de mortes, forçou 14 milhões de sudaneses a deixarem suas casas e gerou, segundo a ONU, “a pior crise humanitária do mundo”.