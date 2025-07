Reino Unido considera insuficiente 'pausa tática' de Israel em Gaza e pede mais ajuda

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, pediu neste domingo que se acelere o acesso da ajuda humanitária à Faixa de Gaza e se chegue a um cessar-fogo que ponha fim à guerra, alertando que a pausa anunciada por Israel “é essencial, mas chega tarde demais”.

“O sofrimento humanitário em Gaza atingiu novos níveis”, afirmou Lammy em comunicado, no qual destacou que os corredores humanitários e os lançamentos aéreos de ajuda humanitária são necessários, mas insuficientes diante da magnitude da crise.

“O anúncio de hoje não pode, por si só, aliviar as necessidades daqueles que sofrem desesperadamente em Gaza. É necessário um cessar-fogo que ponha fim à guerra, a libertação dos reféns e a entrada de ajuda por terra sem restrições”, acrescentou o chefe da diplomacia britânica.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram neste domingo uma “pausa tática” diária de dez horas em suas atividades militares em três zonas do enclave para permitir a distribuição de ajuda humanitária “todos os dias até novo aviso”.

Israel respondeu assim à pressão internacional pelo aumento alarmante de mortes por desnutrição na Faixa de Gaza, que chega a 133 desde o início da guerra, de acordo com os números atualizados neste domingo pelo Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo governo do grupo islâmico Hamas.

A decisão foi tomada um dia depois de Israel anunciar a retomada dos lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre Gaza, onde as mortes por desnutrição dispararam nas últimas semanas.

No comunicado, Lammy advertiu que as rotas aéreas podem aliviar parte do sofrimento, mas ressaltou que “as terrestres são o único meio viável e sustentável” para garantir a entrega contínua de suprimentos.

O governo do Reino Unido anunciou no sábado que colaborará com a Jordânia para facilitar lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre Gaza e evacuar para território britânico crianças em estado crítico que necessitem de tratamento médico.

O apelo de Londres coincide com o lançamento, neste domingo, de 25 toneladas de ajuda humanitária pelas Forças Armadas da Jordânia e dos Emirados Árabes, em resposta à crise alimentar que atinge o enclave devido às restrições israelenses.