Fim das máscaras nos EUA? Empresas estão indecisas sobre regras de uso

Empresas nos Estados Unidos se apressam para avaliar suas políticas para o uso de máscaras depois que um inesperado anúncio de autoridades colocou as diretrizes federais recentemente flexibilizadas em conflito com as regras de muitas companhias.

Home Depot e TJX disseram que não planejam mudar imediatamente suas políticas e aconselharam que máscaras sejam usadas dentro das lojas, enquanto Macy’s, Levi Strauss e Gap disseram que estão revisando a nova diretriz. A Associação Nacional de Restaurantes dos Estados Unidos também analisa as recomendações e avalia suas diretrizes operacionais e práticas indicadas contra a covid-19 para estabelecimentos. Alguns bancos indicaram que continuarão a exigir máscaras, pelo menos por enquanto.

Muitas empresas foram surpreendidas na quinta-feira quando o diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA disse que americanos totalmente vacinados podem, na maioria dos casos, deixar de usar máscaras e de manter distanciamento social. Embora a diretriz formal ainda recomende máscaras durante voos, transporte público e visitas a centros de saúde, a mudança pode desencorajar o uso de máscaras em lojas, restaurantes, escritórios ou outros lugares com aglomerações.

Em teleconferência na quinta-feira, o CEO da Walt Disney, Bob Chapek, chamou o anúncio do CDC de “grande”, dizendo que espera um aumento imediato do número de visitantes em parques temáticos. Em entrevista à Bloomberg Television, também disse que espera uma política mais flexível de máscaras para clientes e trabalhadores, enquanto os parques da empresa se preparam para os meses cruciais do verão.

“Achamos que isso está no nosso futuro — no futuro próximo, na verdade”, disse na entrevista. “Será uma experiência muito mais confortável neste verão com o calor e a umidade do Walt Disney World em Orlando.”

Anthony Fauci, conselheiro médico-chefe do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em entrevista na sexta-feira à MSNBC que a diretriz sobre o uso de máscaras em ambientes fechados em particular é “um grande passo para tentar nos levar de volta a um grau de normalidade, que será progressivo conforme avançarmos cada vez mais no final da primavera e início do verão com mais e mais pessoas vacinadas”.

Na quinta-feira, Biden descreveu a decisão do CDC como um marco da pandemia, porque representou uma grande flexibilização das precauções para muitos americanos. No entanto, as recomendações federais de saúde não forneceram especificações para ajudar empresas a implementar novas políticas de uso de máscaras e distanciamento social.

A responsabilidade agora recai sobre as empresas para descobrir como integrar essas novas recomendações nas operações, disse Amesh Adalja, pesquisador sênior do Centro de Segurança Sanitária da Johns Hopkins.

