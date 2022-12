Fim da guerra na Ucrânia? Putin diz que Rússia quer o fim do conflito

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na quinta-feira, 22, que a Rússia quer o fim da guerra na Ucrânia e que isso envolveria inevitavelmente uma solução diplomática.

"Nosso objetivo não é girar o volante do conflito militar, mas, ao contrário, acabar com esta guerra", explicou o presidente. "Vamos nos esforçar para acabar com isso, e quanto mais cedo melhor, é claro."

A fala do presidente russo acontece um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, na Casa Branca e prometeu a ele apoio contínuo e inabalável dos EUA. Biden anunciou um novo pacote de ajuda militar de US$ 1,85 bilhão, incluindo um sistema de defesa antimísseis Patriot.

O secretário dos EUA, Antony Blinken, disse que a Rússia não mostra um interesse real em pôr fim à guerra que iniciou na Ucrânia. O secretário avaliou que Moscou poderia encerrar a guerra imediatamente retirando suas tropas. "Teríamos que ver alguma evidência significativa de que está preparada para negociar uma paz justa e duradoura", mas ele considera a Rússia não está fazendo isso.

Blinken destacou que conversou com os ministros das Relações Exteriores do G7 sobre as ideias para uma "paz justa" propostas por Zelensky em Washington, chamando-as de "um bom começo". Qualquer paz deve ser "justa e duradoura", observou, ressaltando que os Estados Unidos não irão impor suas soluções à Ucrânia.

"Duradoura no sentido que queremos garantir que se mantenha e que não estaremos apenas colocando a Ucrânia numa posição em que a Rússia repetirá o que fez um mês, seis meses ou um ano depois", esclareceu Blinken.

A Rússia afirma que está aberta a negociações, mas a Ucrânia e seus aliados ocidentais suspeitam de uma manobra para ganhar tempo após uma série de derrotas e retiradas russas que mudaram o ímpeto da guerra.

