Biden reforça apoio à Ucrânia com doação de sistema de mísseis Patriot

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na quarta-feira, 21, que ele e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, sabem que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não tem intenção em parar a guerra da Ucrânia em um futuro próximo. Em coletiva de imprensa após reunião entre os dois em Washington o americano disse que os esforços recentes em apoio a Kiev não são para escalar a guerra, mas em defesa da Ucrânia.

Biden anunciou hoje um novo pacote de ajuda militar de US$ 1,85 bilhão, incluindo um sistema de defesa antimísseis Patriot. O presidente disse que os EUA estarão ao lado da Ucrânia pelo tempo que o conflito durar. "Aplicamos sanções sem precedentes contra a Rússia para dificultar o financiamento de sua guerra brutal", afirmou, dizendo que ainda que Kiev desafiou as expectativas russas em todos os momentos do confronto. "Não podemos subestimar o impacto negativo que esta guerra tem para a Rússia, ele estava errado sobre seus objetivos", afirmou ainda o democrata.

"Rússia está atacando a infraestrutura ucraniana e usando o inverno como arma", disse Biden. Segundo ele, o governo está se movimentando no Congresso para fazer mais fácil com que Moscou pague por seus crimes de guerra. Questionado sobre a continuidade do apoio dos aliados à Ucrânia em 2023, respondeu: nunca vi a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) tão unida em nenhum assunto.

Zelensky, que fez sua primeira visita oficial ao exterior desde o começo da guerra, se disse grato ao esforço pessoal de Biden e ao apoio bipartidário do Congresso americano. O ucraniano disse ainda que espera que haja aprovação legislativa para a ajuda anunciada por Biden.

