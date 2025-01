Falha em avião do mesmo modelo de tragédia na Coreia do Sul assusta passageiros

Um avião da companhia tailandesa Nok Air, modelo Boeing 737-800, precisou abortar duas tentativas de decolagem no Aeroporto Internacional Don Mueang, em Bangkok, Tailândia, na última segunda. O incidente ocorreu um dia após a tragédia na Coreia do Sul, envolvendo uma aeronave do mesmo modelo que deixou 179 mortos. Este é o terceiro problema relatado com o Boeing 737-800 em apenas dois dias.

O voo, com destino ao Aeroporto de Nan Nakhon, foi cancelado após o piloto relatar uma falha no motor. Passageiros a bordo precisaram aguardar um avião substituto, o que gerou atrasos. Segundo testemunhas, as tentativas de decolagem geraram grande apreensão.

Passageiros relatam tensão durante o incidente

Narongsak Toyabut, um dos passageiros, gravou o momento em que o voo DD176 tentava decolar. Em depoimento ao jornal local, ele relatou o clima de tensão:

“Durante a primeira tentativa, percebi que os motores apresentavam problemas. Na segunda, o avião chegou a ganhar velocidade, mas com um som estranho, ultrapassando o ponto usual de decolagem. Logo após, desacelerou e retornou ao terminal.”

Toyabut descreveu o episódio como aterrorizante: “Sou grato por o capitão não ter insistido em voar. Não consigo imaginar o que poderia ter acontecido no ar.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Narongsak Toyabut (@tho3plusplus)

Declaração oficial

A Nok Air emitiu uma nota pedindo desculpas e reforçando o compromisso com a segurança: “O avião precisou ser inspecionado antes de ser liberado. Um substituto foi providenciado, atrasando o voo para as 19h20.”

Enquanto isso, na Coreia do Sul, autoridades investigam o pior acidente aéreo da história do país, também envolvendo um Boeing 737-800, operado pela Jeju Air. A tragédia deixou 179 mortos, com apenas dois sobreviventes. O acidente aconteceu no domingo, quando a aeronave colidiu com um muro depois de pousar sem trem de pouso e pegar fogo no Aeroporto de Muan.

As investigações iniciais apontam para possíveis causas como choque com pássaros, falha no sistema de pouso ou erro estrutural na pista. O governo sul-coreano já ordenou uma revisão completa no sistema operacional das companhias aéreas do país.