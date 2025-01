Helicóptero com cinco pessoas a bordo cai em SC

Um helicóptero caiu na tarde deste sábado, 4, na região Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 14h no município de Penha, próximo ao Beto Carrero World. Haviam cinco pessoas na aeronave, duas ficaram feridas, entre elas o piloto e um senhor de aproximadamente 80 anos que precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar.

“Dentre as cinco vítimas, três apresentavam-se estáveis e sem ferimentos, uma com pequenas escoriações no punho (piloto) e uma quinta vítima (consciente e orientada) com um pouco mais de escoriações causadas na queda e suspeita de traumatismo cranioencefálico (suspeita não confirmada). Esta última vítima, com cerca de 80 anos, foi conduzida pela ambulância do SAMU para unidade hospitalar local”, informou o Corpo de Bombeiros.

Segundo informações iniciais, a queda da aeronave se deu no momento em que tentava levantar voo, pouco após atingir 4 metros de altura. De acordo com os bombeiros, tratava-se de aeronave particular com finalidade de passeio.

O Corpo de Bombeiros permanece na cena gerenciando riscos por conta do vazamento de combustível da aeronave no local.