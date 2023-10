Faixa de Gaza: Embaixada consegue contato com os brasileiros

A representação do Brasil em território palestino conseguiu contato neste sábado, 28, com brasileiros que estão abrigados nas cidades de Rafah e Khan Younes, em Gaza. À reportagem, o embaixador Alessandro Candeas disse que, apesar do medo, todos estão seguros. A embaixada está oferecendo recursos para a compra de mantimentos, já que os preços, segundo Candeas, quase triplicaram em decorrência da guerra.

“Conseguimos hoje contato com os brasileiros de Rafah e Khan Younes. O motorista contratado pelo nosso escritório também foi a Khan Younes verificar in loco a situação. Apesar do clima permanente de tensão e medo, todos os brasileiros estão bem, com alimento, água e gás para os próximos dias. Pediram que comprássemos alguns mantimentos a mais, para o que estamos disponibilizando recursos”, disse o embaixador, ao reforçar que continuará monitorando a situação nas duas cidades.

O Brasil aguarda autorização para cruzar a fronteira com o Egito de onde os abrigados nas cidades em Gaza serão trazidos ao País em avião da Presidência da República. No total, 34 pessoas pediram ajuda para sair da região, das quais 18 estão em Rafah e 16 em Khan Younes.