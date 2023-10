Elon Musk diz que Starlink dará conexão a “organizações de ajuda” na Faixa de Gaza

Elon Musk disse neste sábado, 28, que seu mais novo satélite, Starlink, da SpaceX, vai fornecer comunicação em Gaza com “organizações de ajuda reconhecidas internacionalmente”. A declaração foi dada em uma publicalçao na rede social X, antigo Twitter, após o apagão que isolou a Faixa de Gaza mais cedo.

A falta de comunicação, que perdura desde sexta-feira, piora uma situação que já estava difícil, disseram as organizações humanitárias internacionais.

No terminals from Gaza have attempted to communicate with our constellation.

Em resposta a Musk, o ministro de comunicação de Israel, Shlomo Karhi, afirmou que o país usará "todos os meios à sua disposição para evitar isso". “O Hamas irá usá-lo para atividades terroristas”, escreveu Karhi. "Talvez Musk estivesse disposto a condicioná-lo com a libertação de nossas crianças, filhos, filhas e idosos sequestrados. Todos eles! Até então, meu escritório cortará qualquer vínculo com o Starlink."

Israel will use all means at its disposal to fight this.

HAMAS will use it for terrorist activities. There is no doubt about it, we know it, and musk knows it. HAMAS is ISIS.

Perhaps Musk would be willing to condition it with the release of our abducted babies, sons, daughters,… https://t.co/pRNOlnINbZ

