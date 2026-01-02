O incêndio que atingiu um bar na Suíça durante a festa de Ano Novo pode ter sido causado por faíscas de velas presas a uma garrafa de champanhe, dizem investigadores ligados ao caso.

De acordo com Beatrice Pilloud, procuradora da região de Valais, onde ocorreu o incêndio na madrugada do dia 1º, afirmou durante uma coletiva de imprensa que as garrafas com as faíscas foram erguidas próximas ao teto do bar Le Constellation durante as celebrações do Réveillon.

Segundo as autoridades suíças, a maioria das vítimas era jovem, sendo muitos adolescentes. O fogo iniciou-se no porão do bar, área que também concentrou a maior parcela dos feridos.

Os feridos também passaram a ser atendidos nos países próximos, como França e Itália. Nesta manhã, a Dinamarca e Suécia também se ofereceram para hospitalizar as vítimas do acidente nos Alpes.

A ministra da Saúde da Suécia, Elisabeth Lann, afirmou que disponibilizou unidades de transporte médico e vagas em cuidados intensivos para pessoas com as queimaduras mais graves. "Nenhum país consegue lidar sozinho com tantos feridos graves. Cabe à Suíça decidir quais ofertas aceitar", disse à agência sueca TT.

O que aconteceu na Suíça?

Investigadores explicam que as chamas começaram pouco após a meia-noite. As chamas impediram a passagem de boa parte dos frequentadores do bar que estavam no subsolo do local, já que a fumaça bloqueava o acesso à escada que leva ao terraço.

O presidente da Suíça, Guy Parmelin, definiu a explosão como "uma das piores tragédias que nosso país já passou".

Até o momento, o acidente já deixou mais de 40 mortes e cerca de 115 feridos, entre pessoas gravemente queimadas.