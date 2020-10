Faço teste para covid-19 todos os dias e estou bem, diz Biden

O candidato democrata na disputa à Casa Branca, Joe Biden, afirmou que faz teste para covid-19 todos os dias. “E estou bem” disse nesta quinta-feira, 15, em evento com eleitores promovido pela rede ABC na Filadélfia. “Se tivesse testado positivo, não viria aqui nesta noite por respeito a todos ao redor”, acrescentou Biden.

Questionado pelo moderador do evento se ele comparecerá no último debate com o presidente Donald Trump na próxima quinta-feira, Biden afirmou que vai participar. “Eu iria atuar no segundo debate, que seria hoje, mas o presidente decidiu cancelar.”

De acordo com Biden, caso vença as eleições buscará a união do país. “O presidente (Donald Trump), com todo o respeito, tenta nos dividir para governar, é o que ele faz melhor.”.

Biden afirmou que se perder as eleições vai ser professor na Universidade de Delaware e gostaria que o presidente Trump assumisse suas posições a favor da união do país e respeito à diversidade cultural americana. “Mas para ser honesto, acredito que será difícil ele aceitar esta contribuição, por tudo que ele já mostrou nos últimos anos”, destacou.

O democrata foi questionado se é favorável ao aumento do número de juízes da Suprema Corte, mas respondeu que não é “grande fã da medida”, pois, segundo ele, se cada presidente adotar tal postura a instituição perderia credibilidade perante à sociedade. Ele destacou que poderá ter uma posição mais clara sobre o tema depois que ocorrer o processo de votação no Senado neste mês da juíza Amy Barrett, indicada por Trump.