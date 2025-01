FAB conclui análise de caixas-preta de avião da Embraer e envia material para o Cazaquistão

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou a conclusão das análises das duas caixas-pretas do avião Embraer que caiu no Cazaquistão. O trabalho foi realizado por três investigadores brasileiros, em conjunto com agentes do Azerbaijão e da Rússia.

As informações já foram encaminhadas à Autoridade de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Cazaquistão, responsável pelo caso, e farão parte do Relatório Final sobre o acidente.

Análise do acidente: causas e repercussões

O acidente ocorreu em 25 de dezembro, quando o avião comercial da Azerbaijan Airlines, um Embraer 190, caiu próximo à cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio. A aeronave fazia o trajeto entre Baku, no Azerbaijão, e Grozny, na Rússia. Das 67 pessoas a bordo, 38 morreram e 29 ficaram feridas, segundo as autoridades.

De acordo com a companhia aérea, a aeronave transportava 62 passageiros e cinco tripulantes no voo J2-8243. O avião realizou um pouso de emergência a três quilômetros de Aktau. Entre os passageiros estavam:

37 cidadãos azerbaijanos

6 cazaques

3 quirguizes

16 russos

Conflito diplomático e novas revelações

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, acusou a Rússia de disparar contra o avião antes da queda, afirmando que Moscou tentou encobrir o incidente. A hipótese de o avião ter sido abatido acidentalmente ganhou força após imagens mostrarem buracos na fuselagem da aeronave.

O governo do Azerbaijão rejeitou a proposta de que a investigação fosse conduzida por um órgão liderado pela Rússia. Em vez disso, solicitou a participação de um grupo internacional de especialistas e representantes da fabricante brasileira Embraer.

Declarações e desdobramentos

Em um telefonema ao presidente Aliyev, Vladimir Putin pediu desculpas pelo que classificou como um “trágico incidente” e destacou a necessidade de uma investigação objetiva. O presidente russo admitiu que a defesa aérea russa estava ativa no momento do acidente devido a ataques de drones ucranianos.

Ao mesmo tempo, a Azerbaijan Airlines anunciou a suspensão de voos para dez cidades russas, citando interferências externas como causa do acidente.

No sábado, Dmitry Yadrov, da Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia, confirmou que o aeroporto de Grosny estava sob ataque de drones quando a aeronave buscava pouso. Ele afirmou que o piloto recebeu opções de aeroportos alternativos, mas decidiu seguir para o Cazaquistão.