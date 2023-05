Exportações chinesas continuam em crescimento, mas em ritmo mais lento

As exportações da China tiveram um aumento de 8,5% em dólares americanos em abril, marcando o segundo mês consecutivo de crescimento. Enquanto isso, as importações tiveram queda de 7,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Economistas consultados pela Reuters estimavam que as exportações aumentaram 8% em abril, enquanto as importações permaneceram inalteradas. Em março, as importações diminuíram 1,4% em relação ao ano anterior, enquanto as exportações tiveram um salto surpreendente de 14,8%, de acordo com dados do governo.

O superávit comercial da China aumentou para US$ 90,21 bilhões em abril, em comparação com US$ 88,2 bilhões em março.

Economistas do Goldman Sachs afirmam que os dados mais suaves em abril provavelmente refletem a “sazonalidade residual” após o Ano Novo Lunar deste ano. Os economistas do banco esperavam ver “a dissipação dessa tendência sazonal para desacelerar o crescimento das exportações em abril”, escreveram em nota no início deste mês sobre os dados comerciais da China.

Recentes dados econômicos divulgados pela segunda maior economia do mundo mostraram que o setor de serviços da China continuou a se destacar, apesar dos dados decepcionantes da indústria.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de manufatura do Escritório Nacional de Estatísticas ficou aquém das expectativas e caiu para a zona de contração com uma leitura de 49,2 em abril, em comparação com a leitura de março de 51,9.

” A China já passou pela fase mais rápida de sua reabertura”, escreveram os economistas do Goldman Sachs em uma nota separada na sexta-feira. Eles reiteraram sua previsão de crescimento total da economia chinesa de 6% em 2023.

“Reuniões recentes com clientes no continente sugerem um pessimismo gradualmente desaparecendo em relação ao crescimento de curto prazo, mas alguma preocupação com as pressões deflacionárias, embora em nossa opinião isso não seja um risco importante para 2023-2024”, escreveram.

Inflação à frente

Os dados de inflação da China estão previstos para serem divulgados na quinta-feira. Os economistas esperam que a inflação diminua para um aumento de 0,3% em relação ao ano anterior, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

O índice de preços ao produtor é esperado para apresentar o sétimo mês consecutivo de quedas depois de cair 2,5% em março. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma queda de 3,2%.

“Os banqueiros centrais na China parecem ter poucas preocupações com a deflação, julgando pelos relatórios trimestrais de política monetária do PBoC e as minutas das reuniões”, escreveram os economistas do BofA Global Research.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: The Paper