Exposição em Xangai celebra o Dia da Marca da China

Neste 10 de maio é celebrado o Dia da Marca da China. A data foi estabelecida em 2017 e a cada ano desde então, empresas chinesas promovem suas marcas para consumidores globais em exposições. Neste ano a feira acontece no Centro de Exposições e Convenções da Exposição Mundial de Xangai, de 10 a 14 de maio.

Com o tema “Marca da China, Compartilhamento Global”, a exposição tem aproximadamente mil empresas chinesas apresentando seus produtos.

Principais marcas chinesas no “Global 500”

Ao longo dos anos, as marcas chinesas se tornaram mais conhecidas e valiosas no mercado global. No "Relatório Global 500" de 2023 publicado pela Brand Finance, uma consultoria líder mundial em avaliação independente de marcas, as marcas chinesas garantiram 79 lugares na lista das 500 mais valiosas do mundo.

A China tem o segundo maior valor combinado de marcas na lista “Global 500”, logo atrás dos Estados Unidos. O valor agregado das 79 marcas da China atingiu US$ 1,4 trilhão, representando 18% do valor total das 500 marcas principais.

O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) e a empresa de internet TikTok/Douyin da ByteDance foram as marcas chinesas mais bem classificadas, respectivamente, em sétimo e décimo lugar na lista.

O valor da marca do ICBC foi de US$ 69,5 bilhões em 2023, o mais alto entre as marcas chinesas, enquanto o valor da marca do TikTok/Douyin atingiu US$ 65,7 bilhões.

Como um dos “grandes vencedores” em valor de marca destacados pelo relatório, o valor da marca do fabricante de carros elétricos chinês BYD aumentou 57% para US$ 10,1 bilhões neste ano. Isso ocorreu devido à crescente demanda por veículos de energia nova (NEVs) na China, como parte da “transição mais ampla do país para uma economia de baixo carbono”, disse a Brand Finance.

A empresa de serviços públicos State Grid Corporation of China, a renomada marca chinesa de licor Kweichow Moutai e o principal provedor de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação Huawei também lideraram os rankings.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Diário do Povo