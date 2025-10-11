Explosão em fábrica no Tennessee: autoridades confirmam 'sem sobreviventes'

Ninguém sobreviveu à explosão ocorrida na manhã de sexta-feira (10) em uma fábrica de explosivos em Bucksnort, Tennessee, informaram autoridades neste sábado (11), enquanto equipes continuam a recuperar restos mortais no local da detonação. A causa do incidente na Accurate Energetic Systems segue sob investigação.

Em uma coletiva de imprensa, o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, afirmou que "mais de 300 pessoas percorreram quase cada centímetro quadrado desta instalação e, neste momento, não recuperamos sobreviventes".

Davis não confirmou o número de mortos, citando o "processo de identificação dos restos mortais", mas declarou: "Podemos assumir que eles estão falecidos neste momento".

A explosão, que destruiu completamente um dos edifícios da fábrica por volta das 7h45 de sexta-feira, ainda não teve sua causa determinada. O xerife Davis não descartou a possibilidade de ato criminoso, mas ressaltou que a investigação pode levar "dias, semanas ou meses" para ser concluída.

Na sexta-feira, autoridades informaram que 19 pessoas que estavam na planta estavam desaparecidas. No sábado, não houve atualização sobre esses indivíduos, apenas o relato de que nenhum sobrevivente foi encontrado.

Imagens de satélite divulgadas após o incidente mostram apenas detritos espalhados no local onde ficava a instalação.

Agentes especiais e técnicos em explosivos do Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) estão na cena para garantir a segurança da área, já que os explosivos podem ter suas propriedades alteradas pelo calor e pela pressão da explosão.

A Accurate Energetic Systems, de propriedade privada e que processa munições e explosivos, emitiu uma declaração expressando solidariedade às famílias afetadas e montou um centro de assistência familiar.

O FBI também auxilia nas investigações. A Agência de Gerenciamento de Emergências do Tennessee (TEMA) afirmou que não há ameaça conhecida ao público e pediu que a população evite a área para não atrapalhar o trabalho das equipes de emergência.

Moradores que encontrarem detritos da explosão devem entrar em contato com o gabinete do xerife local para garantir a coleta segura do material.