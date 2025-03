Peru declara estado de emergência em toda Lima para combater crime com militares

O governo do Peru declarou oficialmente nesta segunda-feira, 17, o estado de emergência em Lima e na província vizinha de Callao, perímetro onde vive um terço dos peruanos, bem como o envio das Forças Armadas para combater a onda de crimes na capital.

O decreto supremo, publicado em uma edição extraordinária do diário oficial "El Peruano" e assinado pela presidente Dina Boluarte, especifica que a Polícia Nacional mantém o controle da ordem interna, com o apoio das Forças Armadas, "para as quais a instituição policial determina as áreas onde esse apoio é necessário".

O estado de emergência, que ficará em vigor por 30 dias, foi declarado após a indignação provocada pela morte do cantor Paul Flores, vocalista da popular banda de cumbia Armonia 10, cujo ônibus foi alvo de tiros na madrugada de sábado.

Durante esse período, o exercício dos direitos constitucionais relacionados à inviolabilidade do domicílio, à liberdade de trânsito pelo território nacional, à liberdade de reunião e à liberdade e segurança pessoais será restringido.

O decreto também estabelece que o Ministério do Interior será responsável por coordenar e gerenciar, em nome da Polícia Nacional, as medidas exigidas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Superintendência Nacional de Migração, bem como pela Superintendência Nacional de Controle de Serviços de Segurança, Armas, Munições e Explosivos de Uso Civil (Sucamec), o governo regional de Callao e a região metropolitana de Lima.

Adrianzén também indicou neste domingo que foi definida a convocação de uma reunião do Conselho Nacional de Segurança Cidadã (Conasec), que reúne as principais autoridades dos poderes do Estado, e será decretada uma reforma do sistema penitenciário do país.

Em resposta ao crime relacionado ao cantor, vários grupos parlamentares, abrangendo todo o espectro parlamentar, expressaram sua disposição de apoiar uma moção de censura contra o ministro do Interior, Juan José Santiváñez. Nesse sentido, o governo adotou uma postura defensiva em relação ao atual ministro do Interior.

As declarações de estado de emergência na capital peruana para combater o crime se tornaram uma medida padrão desde o fim da pandemia. A última vez que o governo adotou essa medida foi em setembro de 2024, quando declarou estado de emergência em 14 distritos de Lima e Callao, após reclamações de trabalhadores do transporte urbano sobre extorsões sofridas.