Explosão em fábrica de munições nos EUA deixa 19 pessoas desaparecidas

Fábrica no Tennessee da empresa Accurate Energetic Systems, que produz explosivos militares, teve 'explosão devastadora' na manhã desta sexta-feira, 10

Acidente em fábrica de explosivos militares no Tennessee deixa 19 desaparecidos (Sky5/Reprodução)

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 16h40.

Uma explosão em uma fábrica de bombas no Tennessee, no sul dos Estados Unidos, deixou nesta sexta-feira, 10, pelo menos 19 desaparecidos e causou um número ainda indeterminado de mortes.

A explosão ocorreu pela manhã na fábrica da empresa Accurate Energetic Systems, na região da cidade de Bucksnort, a cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Nashville, confirmou o gabinete do xerife do condado de Hickman, onde os serviços de emergência continuavam as buscas e o resgate.

Motivos do acidente ainda são desconhecidos

“Temos várias pessoas desaparecidas. Estamos tentando ser sensíveis com as famílias por causa dessa situação. Temos algumas pessoas que, podemos confirmar, estão mortas”, declarou o xerife Chris Davis em entrevista coletiva.

Embora os motivos do acidente ainda sejam desconhecidos, as autoridades relataram que uma “explosão devastadora” ocorreu às 7h45, no horário local, afetando um “prédio inteiro”.

19 funcionários estavam no local

No local, havia 19 funcionários, cujo paradeiro ainda é desconhecido, informou o diretor de Assistência Médica de Emergência (EMA) do condado de Humphreys, Odell Poyner, à emissora de TV local "WKRN".

A Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) foi ao local para ajudar na emergência.

A Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares, segundo explicaram as autoridades, enquanto seu site oficial indica que “fabrica e fornece soluções para produtos energéticos que atendem às indústrias de defesa, aeroespacial, de demolição e de petróleo e gás”.

