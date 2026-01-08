Exército libanês diz ter concluído a 1ª fase do desarmamento do Hezbollah

O exército do Líbano anunciou nesta quinta-feira, 8, a conclusão da primeira fase do plano para desarmar o movimento Hezbollah, que opera no sul do Líbano, mas Israel considerou seus esforços "longe de serem suficientes".

Em um comunicado, o exército afirma ter alcançado os objetivos da primeira fase do plano, que será posteriormente estendido ao restante do território libanês.

Especificou que agora controla a área ao sul do rio Litani, com exceção dos territórios e posições ainda ocupados por Israel perto da fronteira e que tomará as medidas necessárias para "impedir definitivamente que os grupos armados reconstruam suas capacidades".

O Líbano, sob intensa pressão dos Estados Unidos e em meio a temores de novos ataques israelenses, prometeu desarmar o Hezbollah, um grupo muito enfraquecido após mais de um ano de hostilidades, incluindo dois meses de combates que terminaram com um cessar-fogo em novembro de 2024.

Apesar da trégua, Israel continuou seus ataques com certa regularidade e mantém tropas em cinco áreas do sul do Líbano que considera estratégicas, acusando o grupo de se rearmar. O Hezbollah se recusou a entregar suas armas.

A reação de Israel foi imediata. O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declarou em nota à imprensa que o cessar-fogo "afirma claramente que o Hezbollah deve ser completamente desarmado".

"Os esforços feitos nesse sentido pelo governo libanês e pelas forças armadas libanesas são um começo encorajador, mas longe de ser suficiente, como demonstram os esforços do Hezbollah para se rearmar e reconstruir sua infraestrutura terrorista com o apoio iraniano", acrescentou.

*Com informações da AFP