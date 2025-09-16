Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Israel inicia ofensiva terrestre para ocupar Gaza

Organização das Nações Unidas contabiliza 191 mil deslocados desde agosto, enquanto Israel fala em 350 mil

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08h08.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 08h22.

O Exército de Israel confirmou nesta terça-feira, 16, que iniciou a fase principal da ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, considerada o “principal reduto” do Hamas. Tropas israelenses, que há semanas operavam nos arredores, avançaram para o centro urbano na noite anterior, em meio a intensos bombardeios.

"Na noite passada, começamos a aprofundar nossas operações dentro da cidade, é algo gradual, mas ontem foi um grande passo adiante no desdobramento de forças e nas operações em terra", informou um oficial à EFE. Segundo ele, a invasão ocorre após semanas de destruição de alvos considerados estratégicos do Hamas e da explosão de edifícios usados pelo grupo.

"Sob as ruas, há uma vasta rede de túneis e infraestrutura terrorista que ainda não foi desmantelada", declarou o oficial, que detalhou que duas divisões estão operando atualmente no local e que mais se juntarão nos próximos dias.

Evacuação e obstáculos enfrentados pelos civis

Com a escalada da ofensiva, Israel reforçou os apelos para que civis deixem a cidade. O porta-voz militar em árabe, Avichae Adraee, pediu que moradores se dirijam “o mais rápido possível” para áreas ao sul, a pé ou em veículos. “Juntem-se a mais de 40% dos residentes que já foram evacuados para proteger sua própria segurança e a de seus entes queridos”, declarou.

De acordo com os cálculos do Exército, cerca de 350 mil pessoas — o equivalente a 40% da população local — já teriam saído da cidade desde meados de agosto, quando a invasão foi aprovada pelo governo de Benjamin Netanyahu. O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), porém, contabiliza 191 mil deslocados no mesmo período.

A evacuação enfrenta obstáculos como a falta de recursos, as dificuldades de transporte, limitações de espaço e problemas de saúde de moradores. Israel acusa o Hamas de tentar impedir a saída de civis, mas não apresentou provas.

Resistência do Hamas

As forças israelenses estimam que entre dois mil e três mil combatentes do Hamas estejam dentro da Cidade de Gaza. Além da presença armada, o Exército alerta para a existência de uma extensa rede de túneis subterrâneos, ainda não destruída, que pode servir como base para emboscadas e prolongar os combates.

Desde o início da operação, Israel afirma controlar 40% das áreas ao redor da capital de Gaza. Reservistas foram convocados em massa nas últimas semanas, muitos deles deslocados para a Cisjordânia e o norte de Israel, mas parte será mobilizada também para sustentar a ofensiva terrestre.

Acompanhe tudo sobre:Faixa de GazaIsraelPalestina

Mais de Mundo

Milei diz que 'o pior já passou' e anuncia aumento de gastos sociais em 2026

ONU considera 'preocupante' demora dos EUA para aprovar vistos da comitiva brasileira

Trump processa The New York Times por calúnia e difamação em ação de US$ 15 bilhões

Acordo EFTA-Mercosul será assinado nesta terça e facilitará venda de carne do Brasil para Europa

Mais na Exame

Brasil

Fachin se reúne com Lula para entregar convite de sua posse na presidência do STF

Mercados

A nova proposta de Trump para balanços semestrais: menos pressão ou maior risco para Wall Street?

Mundo

Milei diz que 'o pior já passou' e anuncia aumento de gastos sociais em 2026

Um conteúdo Bússola

Confira mais de 900 vagas de grandes empresas e 5 dicas para ter sucesso no processo seletivo