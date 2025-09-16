Netanyahu anuncia abertura de 'rotas adicionais' para que civis abandonem a Cidade de Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta terça-feira, 16, que "rotas adicionais" serão abertas para que os civis deixem a Cidade de Gaza, onde Israel iniciou uma nova ofensiva terrestre na noite passada, apesar de centenas de milhares de pessoas ainda estarem dentro da cidade.

"Estamos trabalhando atualmente para abrir rotas adicionais que permitirão uma evacuação mais rápida da população de Gaza e separá-la dos terroristas que queremos atacar", disse Netanyahu em comunicado, no qual confirmou que as tropas estão operando na capital do enclave.

Os habitantes agora têm apenas um caminho para o sul, a estrada Al Rashid ao longo da costa, que foi danificada pelos ataques israelenses e se tornou um grande gargalo para os veículos que transportam bens palestinos a caminho do sul.

Questionado pela Agência EFE, o braço militar encarregado dos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados, o Cogat, não deu detalhes sobre quais serão essas rotas de saída.

Israel iniciou sua incursão terrestre na Cidade de Gaza nesta terça-feira, precedida por uma noite de bombardeios pesados de drones e helicópteros, enquanto milhares de pessoas fugiam para o sul do enclave.

Por sua vez, o Hamas chamou o avanço das tropas israelenses na cidade de "limpeza étnica", coincidindo com a conclusão de uma Comissão de Inquérito Independente da ONU de que Israel está cometendo genocídio na Faixa de Gaza.