Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Netanyahu anuncia abertura de 'rotas adicionais' para que civis abandonem a Cidade de Gaza

No momento, os habitantes têm apenas um caminho para o sul, a estrada Al Rashid ao longo da costa, que foi danificada pelos ataques israelenses

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14h04.

Tudo sobreIsrael
Saiba mais

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta terça-feira, 16, que "rotas adicionais" serão abertas para que os civis deixem a Cidade de Gaza, onde Israel iniciou uma nova ofensiva terrestre na noite passada, apesar de centenas de milhares de pessoas ainda estarem dentro da cidade.

"Estamos trabalhando atualmente para abrir rotas adicionais que permitirão uma evacuação mais rápida da população de Gaza e separá-la dos terroristas que queremos atacar", disse Netanyahu em comunicado, no qual confirmou que as tropas estão operando na capital do enclave.

Os habitantes agora têm apenas um caminho para o sul, a estrada Al Rashid ao longo da costa, que foi danificada pelos ataques israelenses e se tornou um grande gargalo para os veículos que transportam bens palestinos a caminho do sul.

Questionado pela Agência EFE, o braço militar encarregado dos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados, o Cogat, não deu detalhes sobre quais serão essas rotas de saída.

Israel iniciou sua incursão terrestre na Cidade de Gaza nesta terça-feira, precedida por uma noite de bombardeios pesados de drones e helicópteros, enquanto milhares de pessoas fugiam para o sul do enclave.

Por sua vez, o Hamas chamou o avanço das tropas israelenses na cidade de "limpeza étnica", coincidindo com a conclusão de uma Comissão de Inquérito Independente da ONU de que Israel está cometendo genocídio na Faixa de Gaza.

Acompanhe tudo sobre:IsraelConflito árabe-israelenseHamasFaixa de GazaBenjamin Netanyahu

Mais de Mundo

Trump inicia segunda visita ao Reino Unido com foco em comércio e conflitos internacionais

Colômbia interrompe compra de armamento dos EUA após retirada de certificação antidrogas

Tarifas ou sanções: quais podem ser as próximas medidas dos EUA contra o Brasil?

Departamento de Estado dos EUA retira Colômbia de lista 'antidrogas'

Mais na Exame

Negócios

Roberto Justus tem um plano para faturar R$ 1 bilhão com ajuda do Minha Casa, Minha Vida

Brasil

Lewandowski oferece ajuda a Tarcísio para investigar homicídio de ex-delegado da Polícia Civil de SP

Mundo

Trump inicia segunda visita ao Reino Unido com foco em comércio e conflitos internacionais

Um conteúdo Bússola

Setembro Amarelo: 3 exemplos de iniciativas que promovem a saúde mental dos colaboradores