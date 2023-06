Ex-vice de Trump, Mike Pence anuncia pré-candidatura à Presidência dos EUA

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence , entrou oficialmente nesta segunda-feira na disputa pela nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais do ano que vem. Ele concorrerá com seu antigo chefe, o ex-presidente Donald Trump , e uma série de outros correligionários, como o governador da Flórida, Ron DeSantis.

Pence, que neste momento parece ter poucas chances de sucesso — acumula apenas 3,8% das intenções de voto dos republicanos, contra 53,2% de Trump, segundo o agregador RealClearPolitics —, apresentou nesta manhã os documentos necessários para a Comissão Federal Eleitoral. Ele deve dar o pontapé inicial na candidatura na quarta-feira, com um vídeo e um discurso no estado de Iowa. Rompimento de Pence e Trump

Pence foi um aliado ferrenho de Trump desde a metade final da disputa de 2016, antes mesmo de ser confirmado como seu vice, e manteve-se leal durante praticamente o mandato inteiro. Apoiou a conduta anticiência do governo que fazia parte durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, e não apresentou objeções aos questionamentos do chefe sobre a lisura do sistema eleitoral.

O rompimento, contudo, veio em 6 de janeiro de 2021. O vice, que nos EUA acumula a função de presidente do Senado, presidia a sessão conjunta no Capitólio que foi interrompida quando turbas incitadas pelo então presidente invadiram a sede do Congresso americano.

Pence se recusou a ceder as pressões trumpistas para interromper a sessão que confirmaria a vitória do presidente Joe Biden no Colégio Eleitoral, a etapa derradeira antes da posse 14 dias depois. Argumentava, com razão, que não tinha autoridade constitucional para fazê-lo diante de suas funções majoritariamente cerimoniais.