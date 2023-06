Queda de 16% em lucros do S&P vai frear rali, diz Morgan Stanley

Estrategistas do Morgan Stanley dizem que uma baixa repentina dos lucros corporativos vai frear o rali do mercado acionário dos Estados Unidos – previsão que contrasta com as estimativas de Wall Street.

O banco aposta em ganhos para as bolsas do Japão, Taiwan e Coreia do Sul e recomenda uma posição “overweight” em títulos públicos de mercados desenvolvidos, entre eles Treasuries de longo prazo, além do dólar.

O lucro por ação de empresas do S&P 500 deve cair 16% este ano, de acordo com projeção de estrategistas do Morgan Stanley liderados por Andrew Sheets. Essa é uma das previsões mais pessimistas entre as acompanhadas pela Bloomberg e vai contra estimativas de expansão de bancos como o Goldman Sachs, que espera um crescimento moderado.

“Achamos que o risco negativo para os lucros dos EUA é agora”, escreveram analistas do Morgan Stanley em nota publicada no domingo. “Embora um cenário de deterioração da liquidez provavelmente exerça pressão negativa sobre os ‘valuations’ das ações nos próximos três meses, também vemos decepção com o LPA à frente, à medida que o crescimento da receita se desacelera e as margens se contraem ainda mais.”

A previsão do Morgan Stanley

O Morgan Stanley prevê um lucro por ação de componentes do S&P 500 de US$ 185, em comparação com uma previsão média de US$ 206 dos estrategistas. A equipe de Sheets projeta o indicador em 3.900 pontos no final do ano, frente ao fechamento em 4.282,37 na sexta-feira. O índice de referência está prestes a entrar no chamado “bull market” após uma valorização de 19,7% em relação à mínima de outubro. O avanço ocorre em meio ao entusiasmo por ações de empresas relacionadas à inteligência artificial, apesar dos aumentos de juros do Federal Reserve e preocupação com uma possível recessão.

Outras recomendações dos estrategistas do banco incluem ações defensivas, títulos de grau de investimento de mercados desenvolvidos e, para investidores ávidos por rendimento, uma preferência por títulos adicionais de nível um — um tipo de dívida bancária subordinada — em vez de “bonds” de alto rendimento.

No entanto, alguns estrategistas são mais otimistas do que os do Morgan Stanley. Uma equipe da Evercore ISI liderada por Julian Emanuel elevou a meta para o S&P 500 no fim do ano em 7,2%, para 4.450 pontos. Segundo eles, o recuo da inflação provavelmente sinaliza uma pausa do Fed e os dólares “entregues durante os dias mais sombrios da pandemia” apoiarão o mercado acionário.

