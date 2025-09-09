Supremo dos EUA suspende ordem para governo Trump liberar US$ 4 bi em ajuda externa

A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu nesta terça-feira a ordem judicial que obrigava o governo do presidente Donald Trump a liberar US$ 4 bilhões destinados à ajuda externa.

O Supremo americano, por meio de uma ordem de emergência assinada pelo presidente do tribunal, John Roberts, suspendeu a decisão de um juiz federal que exigia que a Casa Branca liberasse as verbas já aprovada pelo Congresso, de acordo com a imprensa local.

Com essa decisão, o governo retoma a vantagem na disputa pelo controle dos gastos públicos e mantém congelada a quantia enquanto o caso está em revisão. O governo alegou que o envio desse recurso para o exterior seria um "impedimento" para a política externa que busca aplicar.

O Supremo solicitou que os demandantes, incluindo ONGs afetadas pelo corte, apresentem seus argumentos até sexta-feira sobre o porquê os recursos deveriam ser executados, razão pela qual o congelamento ainda é provisório.

Trump tem promovido cortes na ajuda externa desde seu retorno ao poder, em janeiro.

O financiamento federal atual vence em 30 de setembro, e a Casa Branca insiste que não está bloqueando "toda a assistência internacional", já que garante que vai desembolsar outros US$ 6,5 bilhões aprovados pelo Congresso.