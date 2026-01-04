EUA suspendem restrições ao espaço aéreo do Caribe

Os Estados Unidos informaram as companhias aéreas de que as restrições impostas ao espaço aéreo do Caribe seriam encerradas às 2h (horário de Brasília), permitindo a retomada gradual dos voos à medida que as programações fossem atualizadas. A informação foi divulgada pelo secretário de Transportes americano, Sean Duffy.

Segundo a Reuters, o anúncio foi feito após o cancelamento de centenas de voos por grandes companhias aéreas, provocado pelo ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela e pela captura do presidente Nicolás Maduro. Duffy publicou a atualização em sua conta na rede social X.

Ainda de acordo com a Reuters, empresas como United Airlines, American Airlines, Spirit e Delta se preparavam para retomar operações para o Caribe já no domingo. A United informou que planejava realizar um voo para San Juan, em Porto Rico, ainda na noite de sábado e que esperava operar a maior parte da malha regular no domingo.

A Delta afirmou que pretende voar com sua programação normal para o Caribe, embora tenha feito ajustes para reposicionar aeronaves e equipes. Já a American Airlines disse estar se preparando para a reabertura do espaço aéreo do Caribe Oriental e anunciou a inclusão de mais de 3.700 assentos extras na região, além da retomada dos voos programados, segundo a Reuters.

A companhia também informou que passou a operar voos adicionais e a utilizar aeronaves maiores, incluindo modelos de fuselagem larga, para ampliar a oferta de assentos e atender passageiros impactados pela determinação da Administração Federal de Aviação (FAA).

A Spirit Airlines comunicou, por e-mail, que retomou os voos de e para o Caribe em 4 de janeiro, após o fim da diretriz de fechamento do espaço aéreo emitida pela FAA, informa a Reuters.

Mesmo com a liberação, a normalização completa das operações deve levar alguns dias. “Eles têm basicamente um dia inteiro de passageiros retidos”, afirmou à Reuters o analista do setor aéreo Robert Mann, ao mencionar o acúmulo de viajantes que ficaram presos na região.

American Airlines, Delta, United, Frontier, Spirit e JetBlue haviam iniciado o cancelamento de voos após a decisão da FAA de fechar o espaço aéreo do Caribe. A JetBlue cancelou 215 voos e informou que retomaria as operações normais no domingo, segundo a Reuters.

Em comunicado a pilotos, a FAA afirmou que o espaço aéreo foi fechado para companhias americanas “devido a riscos à segurança de voo associados à atividade militar em andamento”. Em avisos separados, a agência também orientou empresas estrangeiras a evitarem o espaço aéreo venezuelano.

Ainda segundo a Reuters, operadores britânicos foram alertados sobre o “risco potencial de armamento antiaéreo e aumento da atividade militar” em voos realizados a até 160 quilômetros da Venezuela. A FAA não fez novos comentários além das notificações oficiais.

Companhias europeias e sul-americanas também cancelaram voos em resposta às restrições. Duffy havia afirmado anteriormente que as medidas seriam suspensas “quando apropriado”.

A agência lembra ainda que atividades militares americanas próximas à Venezuela já haviam causado um incidente grave em novembro, quando um avião da JetBlue quase colidiu no ar com uma aeronave-tanque das Forças Armadas dos EUA.

Diversas companhias anunciaram a isenção de taxas de remarcação e de diferenças tarifárias para passageiros afetados pelas suspensões.

A operação militar realizada no sábado resultou na captura de Nicolás Maduro, que governa a Venezuela há vários anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país ficará sob controle americano, com eventual emprego de forças militares, se necessário.

A Air Canada informou que suas operações no Caribe e na América do Sul seguem normais, sob orientação da Transport Canada, e que monitora a situação. Dados do FlightRadar24 indicaram que o tráfego aéreo comercial sobre o espaço aéreo venezuelano foi interrompido após o ataque.