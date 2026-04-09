EUA podem ter crescimento econômico 'sólido' em 2026, apesar da guerra

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta quinta-feira, 9, que os Estados Unidos podem registrar crescimento econômico de até 5% em 2026, mesmo diante dos impactos da guerra no Irã.

Segundo ele, o conflito representa uma "distração temporária" com efeitos sobre mercados e cadeias de suprimento de petróleo e commodities.

Hassett declarou à TV Fox Business que mantém a projeção de expansão entre 4% e 5% para a economia americana. "Comecei o ano estimando que provavelmente teríamos um crescimento econômico na faixa de 4% a 5% por causa de tudo isso. E mantenho essas projeções. Acho que (a guerra) é uma distração temporária que desaparecerá muito, muito rapidamente", disse.

cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã, nesta quarta-feira, 8, reforça a expectativa de recuperação após o período de instabilidade. De acordo com o economista, a reação positiva dos mercados ao anúncio de um, nesta quarta-feira, 8, reforça a expectativa de recuperação após o período de instabilidade.

O acordo inclui a reabertura do estreito de Ormuz, rota marítima estratégica para o transporte de petróleo e gás.

Hassett afirmou que espera avanço nas negociações conduzidas por autoridades americanas e aliadas. "Estou confiante de que nossa excelente equipe de negociação concluirá seu trabalho e, uma vez alcançado esse objetivo, estaremos de volta aos trilhos para vivenciar um dos melhores anos da história", declarou, em referência às tratativas iniciadas em 28 de fevereiro.

Sinais de desaceleração econômica?

Dados divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Departamento de Análise Econômica indicam que o PIB dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 0,5% no último trimestre de 2025. O resultado representa desaceleração em relação à alta de 4,4% observada entre julho e setembro. No acumulado do ano, a economia avançou 2,1%, abaixo dos 2,8% registrados em 2024.

As negociações entre representantes de Estados Unidos e Irã estão previstas para ocorrer neste fim de semana em Islamabad, capital do Paquistão, com mediação do governo local. Uma proposta apresentada por Teerã inclui a suspensão de sanções econômicas, embora não haja definição sobre os pontos que serão debatidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou discordar de parte das condições, sem detalhar quais.

Questionado pela emissora americana sobre a possibilidade de flexibilização das sanções, Hassett evitou comentar os termos das negociações e afirmou que "o conjunto inicial de exigências apresentadas pelos iranianos era, simplesmente, absurdo".

*Com informações da agência EFE.