EUA pede que governo do Camboja reduza tensão com Tailândia 'imediatamente'

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, apelou neste domingo ao governo do Camboja para que reduza “imediatamente” as tensões e chegue a um acordo de cessar-fogo com a Tailândia na disputa da fronteira.

Em conversa com o ministro das Relações Exteriores cambojano, Prak Sokhonn, Rubio reiterou o desejo de paz manifestado pelo presidente Donald Trump e a importância de um cessar-fogo imediato.

O apelo é feito após quatro dias de confrontos armados na fronteira comum, que deixaram mais de 30 mortos e mais de 200 mil deslocados, apesar de os países terem concordado em iniciar negociações para um cessar-fogo.

O encontro entre o primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, e o primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, em Kuala Lumpur, ocorrerá na segunda-feira.

O anúncio do encontro feito horas depois de Trump ter falado com ambos os líderes por telefone.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, também manifestou preocupação com os confrontos e disse que “continua disponível para ajudar em qualquer esforço que leve a uma solução pacífica da disputa” entre os dois países.

Rubio indicou que os EUA estão preparados para facilitar futuras conversas para garantir a paz e a estabilidade entre Tailândia e Camboja.