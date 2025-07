Trump afirma que situação em Gaza é um 'desastre' e enaltece ajuda dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que a situação na Faixa de Gaza “é um desastre” e lamentou que ninguém tenha agradecido pelos US$ 60 milhões que seu país ofereceu em ajuda alimentar.

“Pelo menos esperaria que alguém agradecesse”, afirmou o mandatário em declarações à imprensa antes de iniciar uma reunião em seu complexo de golfe em Turnberry, no oeste da Escócia, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Você se sente um pouco mal quando faz isso e outros países não dão nada”, declarou Trump, apesar de vários governos, incluindo o do Reino Unido, manterem seu compromisso humanitário com o enclave palestino.

Trump afirmou que “é terrível” a situação de inanição em que se encontram as crianças de Gaza e lamentou que (o grupo islâmico) "Hamas roube comida e dinheiro”.

“Aquele lugar é um desastre”, exclamou.

Em relação às negociações com o Hamas por um cessar-fogo, as quais Israel e Estados Unidos abandonaram por considerarem que o grupo as obstrui ao se recusar a devolver reféns, Trump disse que o governo israelense “deverá tomar uma decisão”.

“Eu sei o que eu faria, mas acho que não é apropriado dizer”, afirmou o líder republicano.

Trump também opinou que “o Irã está se aproveitando” e se perguntou “como eles podem ser tão estúpidos” ao dizer que continuarão com seu processo de desenvolvimento nuclear depois que os EUA os bombardearam em junho.