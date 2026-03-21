EUA e Israel atacam instalação nuclear no Irã

Os Estados Unidos e Israel realizaram neste sábado, 21, um ataque contra o complexo nuclear de Natanz, no centro do Irã.

A informação foi confirmada pela organização de energia atômica iraniana, que classificou a ação como um ataque contra uma das principais instalações de enriquecimento de urânio do país.

Segundo o órgão, não houve registro de vazamento de material radioativo após o bombardeio.

Instalação estratégica

O complexo de Natanz é uma das principais estruturas nucleares do Irã, com atividades voltadas ao enriquecimento de urânio.

As instalações incluem áreas subterrâneas protegidas por estruturas de concreto com até 7 metros de espessura, enquanto centrífugas operam a mais de 40 metros de profundidade.

O governo iraniano não detalhou a extensão dos danos causados pelo ataque.

Monitoramento internacional

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que não houve aumento nos níveis de radiação externa após o bombardeio.

O diretor da agência, Rafael Grossi, fez um apelo por contenção militar para evitar riscos nucleares.

Escalada militar

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que os ataques contra o Irã devem se intensificar a partir de domingo.

A declaração indica aumento da pressão militar, em contraste com sinalizações anteriores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre possível redução das operações.

O conflito segue com novos ataques e sem indicação de cessar-fogo imediato.