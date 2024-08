EUA dizem que oposição venceu eleição na Venezuela

González é o candidato da Plataforma Democrática Unitária (PUD), coalização de oposição a Maduro, atual presidente e que buscava a reeleição para um terceiro mandato. O herdeiro político do chavismo está no poder desde 2013, quando morreu Hugo Chávez.

Electoral data overwhelmingly demonstrate the will of the Venezuelan people: democratic opposition candidate @EdmundoGU won the most votes in Sunday’s election. Venezuelans have voted, and their votes must count.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 2, 2024