Tirem seus narizes da Venezuela, diz Maduro aos EUA depois de país dizer que Urrutia ganhou eleições O secretário de Estado dos EUA divulgou um comunicado dizendo que o governo americano concluiu, com base em "provas contundentes", que o candidato da oposição foi o vencedor em 28 de julho

Venezuelan President Nicolas Maduro speaks during a rally at the Miraflores presidential palace in Caracas on July 30, 2024. Venezuela braced for new demonstrations after four people died and dozens were injured on the eve when the authorities broke up protests against President Nicolas Maduro's claim of victory in the country's hotly disputed weekend election. (Photo by Federico Parra / AFP) (Federico Parra/AFP)