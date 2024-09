EUA anunciam pacote de US$ 375 milhões em armas para a Ucrânia

Os EUA anunciaram na quarta-feira um novo pacote de armas para a Ucrânia no valor de US$ 375 milhões, incluindo munição para sistemas de mísseis e artilharia, bem como veículos blindados e armas antitanque.

Essa ajuda coincide com a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aos EUA nesta semana. Além de Nova York, onde participou da Assembleia-Geral da ONU, e Washington, onde vai se encontrar Joe Biden nesta quinta, Zelensky teve uma "saia justa" indireta com os republicanos.

É que o ucraniano irá visitar no final de semana uma fábrica de projéteis na Pensilvânia, um dos estados em que Trump e Kamala Harris brigam voto a voto para as eleições presidenciais de novembro. Como Zelensky estará ao lado do governador democrata Josh Shapiro, até então um dos cotados para ser vice de Kamala, republicanos enxergam a visita do presidente ucraniano como um evento de campanha.

Dispositivo de ajuda miliar

O pacote mais recente chega enquanto Casa Branca e Congresso falharam em negociar uma extensão da ajuda para o próximo ano da chamada autoridade de retirada presidencial, que expira em 30 de setembro. Esse dispositivo permite que a Casa Branca forneça armas e equipamentos dos próprios estoques do Departamento de Defesa.

Sem tal extensão, a administração Biden está avançando com um plano alternativo para fornecer cerca de US$ 5,6 bilhões em equipamento militar até o final do mês.

Os EUA forneceram até agora cerca de US$ 56 bilhões em assistência militar à Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

Zelensky deve apresentar ao presidente Joe Biden seu "plano de vitória" nesta quinta-feira, que inclui um caminho para a adesão à OTAN e outras garantias econômicas e de segurança que o líder ucraniano acredita serem necessárias para convencer o presidente russo Vladimir Putin a parar os combates.