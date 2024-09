Na ONU, Biden faz último discurso como presidente

Na manhã desta terça-feira, 24, Joe Biden realizou seu último discurso como presidente dos Estados Unidos, durante a Assembleia Geral da ONU. Antes de atentar para questões de políticas externas da atualidade, o democrata lembrou sua longa trajetória desde a eleição como senador, em 1972.

Biden enfatizou o contexto geopolítico da época, que incluía a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria, para pedir aos chefes de estado presentes que tenham tranquilidade para lidar com os conflitos de agora. "Como líderes, não podemos nos dar o luxo de nos desesperar. Reconheço que estamos lidando com fome, terrorismo, democracia em risco e uma longa lista de brutalidades. Mas pelo que já vi ao longo das últimas décadas, tenho esperança e acredito que nos caminhos para seguir", destacou.

O norte-americano estimulou o estabelecimento de alianças, citando os acordos que os EUA costurou em seu mandato com países como Japão, Austrália e Ìndia que, em suas palavras, alcançaram um nível inédito. " Cheguei à presidência em um momento de incertezas e instabilidades. Nos colocamos então em uma posição de olhar para as ameaças e desafios, mas também para oportunidades", afirmou.

Ao abordar os conflitos territoriais atuais, Biden pediu a libertação de reféns e o cessar-fogo em Israel e Gaza, defendeu ainda a saída das tropas americanas do Afeganistão e a liberdade para a Palestina. Além de convocar o mundo a se levantar pela Ucrânia e pedir aos membros ds Nações Unidas que não se esquecessem do país - momento em que foi aplaudido por toda a plenária. Sua fala foi finalizada com menção à famosa citação de Nelson Mandela: "sempre parece impossível até que seja feito".