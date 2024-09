Zelensky critica tentativas de China e Brasil de impor novo plano de paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou nesta quarta-feira, 25, para o que chamou de "dupla China-Brasil", que, segundo o governante, tenta promover "algo alternativo a uma paz justa e abrangente" para acabar com a guerra em seu país e diferente da fórmula que ele mesmo propôs há dois anos.

Em discurso na Assembleia Geral da ONU, Zelensky disse que esses dois países também estão tentando "reunir um coro de vozes, também algumas na Europa e outras na África" para promover esses planos alternativos, mas que só servem "para dar espaço político a (Vladimir) Putin para continuar a guerra".

"Não se pode forçar seu poder em detrimento da Ucrânia", frisou Zelensky.

Esperava-se que Zelensky levasse à ONU um novo plano para acabar com a guerra de dois anos, mas nem na véspera, perante o Conselho de Segurança, nem nesta quarta-feira, diante da Assembleia Geral, ele se afastou do roteiro de sua fórmula de paz de dois anos, que agora parece ter estagnado.

O governante lembrou que a Rússia "é um país vinte vezes maior que a Ucrânia e, ainda assim, quer mais terras", portanto, logicamente, "todos na Europa e na Ásia Central sentem que a guerra também pode atingi-los".

Grande parte do discurso de Zelensky foi usada para alertar sobre os riscos que a Ucrânia enfrenta no inverno devido aos ataques da Rússia às suas usinas de energia.

"Até hoje, a Rússia destruiu todas as nossas usinas térmicas e grande parte da nossa capacidade hidrelétrica. É assim que Putin está nos preparando para o inverno, na esperança de atormentar milhões de ucranianos, famílias comuns, mulheres, crianças, cidades comuns, vilarejos comuns. Putin quer deixá-los no escuro e no frio neste inverno, forçando assim a Ucrânia a se render", advertiu, antes de alertar sobre o perigo que as ameaças às usinas nucleares do país representam para o mundo inteiro.

Diante do Conselho de Segurança da ONU, na terça-feira, Zelensky afirmou ter informações precisas de que a Rússia planeja atacar três usinas nucleares ucranianas em breve, mas não especificou quais.