EUA afirma que Coreia do Norte enviou tropas para Rússia e classifica caso como escalada muito séria

1/5 Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, presenteou o presidente russo Vladimir Putin com dois cães da raça pungsan, típica do país (Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, presenteou o presidente russo Vladimir Putin com dois cães da raça pungsan, típica do país)

2/5 Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, presenteou o presidente russo Vladimir Putin com dois cães da raça pungsan, típica do país (Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, presenteou o presidente russo Vladimir Putin com dois cães da raça pungsan, típica do país)

3/5 Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, presenteou o presidente russo Vladimir Putin com dois cães da raça pungsan, típica do país (Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, presenteou o presidente russo Vladimir Putin com dois cães da raça pungsan, típica do país)

4/5 Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, presenteou o presidente russo Vladimir Putin com dois cães da raça pungsan, típica do país (Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, presenteou o presidente russo Vladimir Putin com dois cães da raça pungsan, típica do país)