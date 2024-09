Estes são os 10 melhores países do mundo para morar

A Suíça foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor país do mundo no ranking de 2024 elaborado pela U.S. News & World Report, em parceria com a Wharton School, da Universidade da Pensilvânia. O relatório avaliou 89 países com base em critérios como qualidade de vida, empreendedorismo, poder econômico e influência global. Entre os principais destaques do estudo, países europeus se destacaram pela qualidade de vida, enquanto os Estados Unidos mostraram superioridade em poderio econômico e agilidade.

O ranking anual, que já se tornou uma referência internacional, examina diversos aspectos que influenciam a imagem global de cada nação, como capacidade de atrair turismo, investimentos estrangeiros e influência no cenário internacional. Segundo os responsáveis pelo relatório, a forma como um país é percebido globalmente afeta diretamente sua economia, impactando fatores como comércio exterior e turismo.

A seguir, veja os 10 melhores países do mundo em 2024, segundo o ranking, e suas principais características:

10. Dinamarca

- População: 6 milhões

- PIB: US$ 400,1 bilhões (aproximadamente R$ 2,19 trilhões)

A Dinamarca subiu três posições em relação ao ano passado e agora ocupa a 10ª colocação. O país nórdico lidera em várias categorias, como qualidade de vida e propósito social, destacando-se também como o melhor país para criar filhos e para igualdade racial.

9. Nova Zelândia

- População: 5,2 milhões

- PIB: US$ 242,1 bilhões (cerca de R$ 1,32 trilhão)

Apesar de cair uma posição em relação ao ano anterior, a Nova Zelândia manteve-se entre os 10 primeiros. O país do Pacífico é conhecido por sua qualidade de vida e excelente reputação para aposentadoria, embora tenha ficado fora das primeiras posições em influência cultural e poder econômico.

8. Reino Unido

- População: 68,5 milhões

- PIB: US$ 3,2 trilhões (cerca de R$ 17,54 trilhões)

Mesmo após sua saída da União Europeia, o Reino Unido permanece em destaque, subindo uma posição em relação a 2023. O país se destacou no empreendedorismo e poder econômico, mas não apareceu entre os líderes em categorias como aventura e herança cultural.

7. Alemanha

- População: 84,1 milhões

- PIB: US$ 4 trilhões (cerca de R$ 21,92 trilhões)

A Alemanha manteve a mesma posição do ano anterior, sendo a nação líder em empreendedorismo e o segundo melhor país para iniciar uma carreira. No entanto, não foi classificada entre os melhores para aposentadoria ou viagens solo.

6. Suécia

- População: 10,6 milhões

- PIB: US$ 590 bilhões (aproximadamente R$ 3,23 trilhões)

Apesar de cair do terceiro para o sexto lugar, a Suécia continuou a se destacar em qualidade de vida e propósito social, ficando em segundo lugar em ambas as categorias. Além disso, é considerada o melhor país para mulheres e para viver de forma sustentável.

5. Austrália

- População: 26,8 milhões

- PIB: US$ 1,7 trilhão (cerca de R$ 9,31 trilhões)

A Austrália caiu uma posição em relação ao ano passado, mas manteve um bom desempenho em áreas como agilidade, aposentadoria confortável e aventura. O país também se destacou como um dos melhores lugares para estabelecer sedes corporativas.

4. Canadá

- População: 38,8 milhões

- PIB: US$ 1,7 trilhão (cerca de R$ 9,31 trilhões)

O Canadá caiu da segunda para a quarta posição, mas ainda ocupa lugares de destaque em qualidade de vida, propósito social e agilidade. Também é um dos melhores países para criar filhos, educação e aposentadoria.

3. Estados Unidos

- População: 336 milhões

- PIB: US$ 27,4 trilhões (aproximadamente R$ 150,19 trilhões)

Os Estados Unidos subiram para a terceira posição, alcançando sua melhor classificação desde o início do ranking. O país lidera em poder econômico e agilidade, além de ter sido classificado como o mais influente globalmente e o melhor para educação. No entanto, não está entre os melhores em qualidade de vida ou aposentadoria.

2. Japão

- População: 123,2 milhões

- PIB: US$ 4,3 trilhões (cerca de R$ 23,56 trilhões)

O Japão subiu da sexta para a segunda posição, destacando-se em empreendedorismo, influência cultural e inovação. O país também está entre os melhores para investimento e para iniciar uma carreira.

1. Suíça

- População: 8,9 milhões

- PIB: US$ 819 bilhões (cerca de R$ 4,48 trilhões)

A Suíça retomou o primeiro lugar, liderando em qualidade de vida e aposentadoria confortável. O país também se destacou pela abertura ao negócio e inovação, consolidando sua reputação global de estabilidade e prosperidade.